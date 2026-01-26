¡Regresa con todo! El nuevo sencillo de Harry Styles se convierte en el lanzamiento más exitoso del 2026

Suscríbete a nuestros canales

Harry Styles ha regresado con una fuerza arrolladora,"Aperture" el adelanto de su cuarto álbum de estudio Kiss All the Time. Disco, Occasionally, no solo marcó el fin de un silencio musical de casi cuatro años, sino que rompió récords desde el primer día. El tema alcanzó simultáneamente la cima en las listas de iTunes y Apple Music en Estados Unidos, demostrando que la fiebre por el ex One Direction está más viva que nunca.

Un debut histórico con sello récord

La hazaña de Spotify es monumental. Con 12.478 millones de streams en su primer día, "Aperture" consiguió el mayor debut de 2026 hasta ahora, tanto en la lista global como en la de Estados Unidos. Además, se coronó como la canción con el debut más grande de un solista masculino en la historia de Spotify UK y ostenta el récord al mayor debut para una canción en solitario de un artista masculino en la plataforma. El éxito fue tal que incluso relanzó el interés por su discografía anterior: sus álbumes Fine Line y Harry's House experimentaron un resurgimiento inmediato en las listas de ventas digitales de iTunes.

La polémica tras el flash

Sin embargo, la celebración se vio matizada por un dato sorprendente. Tras su estreno estratosférico, "Aperture" experimentó lo que se reporta como la caída más pronunciada jamás registrada para una canción número 1 en el chart global de Spotify, con un descenso del 57.8% en su segundo día. Este drástico desplome, de 12.5 millones a poco más de 5 millones de streams, abrió un debate sobre la sostenibilidad del éxito en la era del streaming y la naturaleza de los lanzamientos "evento", donde la curiosidad inicial es masiva pero puede no traducirse en retención inmediata. A pesar de esto, el sencillo mantuvo su dominio por un segundo día en el Spotify de Estados Unidos, sumando otros 1.586 millones de reproducciones.

"Fue como el broche de oro perfecto"

En su primera entrevista de esta nueva era, Styles reveló a BBC Radio 1 que "Aperture" fue la última canción compuesta para el álbum y funciona como su "declaración de intenciones". "Una vez que esta canción surgió, fue como 'oh, el disco está terminado'", confesó el artista, explicando que el tema captura la sensación de libertad y apertura que vivió tras años de gira. Influenciado por el "songwriting pop clásico" y por bandas como LCD Soundsystem y The Durutti Column, Styles buscó canalizar la energía "alegre" y de inmersión total que sintió al verlos tocar en vivo.

La canción en sí marca un giro artístico. Descrita como un "lento ascenso" de electro-pop psicodélico, "Aperture" prioriza la atmósfera y la repetición hipnótica sobre el gancho pop inmediato, con Styles cantando el mantra "voy a desintoxicarme" sobre bases que fusionan house, techno y synth-pop. El video musical, dirigido por Aube Perrie, complementa esta ambigüedad onírica con una coreografía que mezcla persecución y juego en un hotel de Los Ángeles.

El camino hacia "Kiss All the Time. Disco, Occasionally"

"Aperture" es solo el primer vistazo de un año que será definido por su nuevo álbum, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, programado para el 6 de marzo de 2026. El título juguetón, que Styles explica como la idea de que "puedes tomar un descanso de besar para bailar disco", anuncia un proyecto que promete explorar este nuevo sonido. Para coronar el regreso, el artista también anunció la gira "Together, Together", una serie de residencias globales en estadios que comenzará en Ámsterdam en mayo y que incluirá seis noches en el Wembley de Londres y 30 en el Madison Square Garden de Nueva York.

