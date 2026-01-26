Reconocido reguetonero Zion es arrestado en Puerto Rico: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Félix Gerardo Ortiz Torres, conocido artísticamente como Zion, integrante del icónico dúo Zion & Lennox, fue arrestado en la noche del domingo en Río Grande, Puerto Rico, tras ser interceptado por la policía mientras conducía en un evidente estado de ebriedad. El artista, quien hace apenas tres meses sobrevivió a un accidente que le provocó sangrado en el cráneo, arrojó un nivel de alcohol en sangre de 0.27%, una cifra que supera en más del triple el límite legal permitido en la isla (0.08%).

De una llamada por secuestro a una prueba de alcohol fallida

La intervención policial, ocurrida alrededor de las 10:00 p.m. en la carretera PR-66, no comenzó por una infracción de tránsito. Los agentes se acercaron al vehículo del artista, una camioneta Dodge RAM 1500 negra, en respuesta a una llamada al cuartel de Luquillo que reportaba un presunto secuestro de una mujer venezolana que viajaba con él. Sin embargo, al interactuar con Zion, los oficiales detectaron signos claros de intoxicación.

Tras ser trasladado a la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo, la prueba de aliento confirmó la sospecha: 0.27% de alcohol en sangre. El comandante de la región, Carlos Nazario, explicó que, si bien la denuncia de secuestro quedó en manos del fiscal para su investigación, los elementos de conducción ebria eran evidentes e inmediatos.

"Aquí se acabó todo"

Horas después, en la mañana del lunes, Zion quedó en libertad. El Departamento de Justicia determinó no radicar cargos por el presunto secuestro, ya que ni el denunciante ni la mujer presuntamente víctima se presentaron a declarar ante el fiscal Pedro Vargas. Al salir del cuartel, escoltado por su abogado Jorge Gordon, el artista se mostró enfático: "Aquí se acabó todo".

Zion atribuyó el incidente a una discusión entre dos mujeres que lo acompañaban, quienes había conocido días antes. "Hubo una pelea de dos mujeres, entonces una de las chicas... llamó a decir nada que yo tuve que ver", declaró a la prensa, negando rotundamente cualquier alegato de secuestro o violencia. Su abogado celebró la decisión fiscal, afirmando que se había hecho justicia y que la información inicial era falsa.

Historial reciente y promesas incumplidas

El arresto genera una preocupación mayor por el patrón de conducta del artista y su bienestar. En octubre de 2025, Zion sufrió un grave accidente en un vehículo todoterreno que lo dejó hospitalizado en estado "reservado". Este nuevo incidente ocurre a solo 90 días de aquel suceso que puso en riesgo su vida.

Además, no es la primera vez que enfrenta la ley por la misma causa. En marzo de 2019, Zion fue arrestado en Miami, Florida, por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI). En esa ocasión, el artista se disculpó públicamente y prometió que un incidente similar "no ocurriría jamás". Tras aquel arresto, explicó que el alcohol le hacía efecto más rápido, una condición que se vio agravada tras una cirugía para bajar de peso el año pasado.

¿Qué sigue para el reguetonero?

Aunque libre de los cargos por secuestro, Zion sí enfrenta un proceso por conducir en estado de embriaguez, un delito grave dado su altísimo nivel de alcohol. El caso ha sido remitido a las autoridades correspondientes para la imputación formal de cargos.

El incidente empaña el momento profesional del artista, quien recientemente había avivado la nostalgia de sus fans con una aparición junto a Lennox en el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico.

