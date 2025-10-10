Un descuido que casi les cuesta la vida: por esto se agravó el accidente de Zion y la modelo colombiana Cristina

Suscríbete a nuestros canales

Durante un paseo por las montañas de Puerto Rico, el reguetonero Zion Hwang y la modelo colombiana Cristina Camargo vivieron un momento crítico que cambió sus vidas, pero recientemente se ha difundido un vídeo en redes sociales que mostraría imágenes captadas minutos antes del accidente y esta claro que ninguno de los dos llevaba casco ni ninguna otra protección, un descuido que se convirtió en un factor decisivo en la gravedad de las lesiones que sufrieron.

Según se conoció, el incidente ocurrió entre las zonas de Santa Isabel y Ponce, cuando el cantante perdió el control de la cuatrimoto que conducía.

La falta de medidas básicas de seguridad y el terreno irregular hicieron que la caída fuera aún más severa. La combinación de velocidad, curvas peligrosas y la ausencia de equipo protector convirtió lo que debía ser un paseo recreativo en un accidente que puso en riesgo sus vidas.

Estado de salud de Zion Hwang:

Zion fue trasladado de inmediato a un hospital en Río Piedras, donde los médicos diagnosticaron sangrado cerebral, fractura de clavícula y golpes en la nariz y otras zonas del rostro. Su estado se reportó como estable dentro de la gravedad, y permanece bajo observación médica mientras los especialistas evalúan su recuperación.

Estado de salud de Cristina Camargo:

Cristina Camargo también resultó gravemente afectada. Fue intervenida quirúrgicamente por una fractura en la mandíbula y la pérdida de varios dientes a causa del impacto. Su condición es estable, pero requerirá seguimiento médico y rehabilitación para recuperarse completamente.

El descuido de Zion y Cristina se convirtió en un aviso contundente sobre la relevancia de la seguridad en todo momento. Aunque ambos están fuera de peligro inmediato, la recuperación será larga y exigente.

