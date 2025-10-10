Un fraude millonario en Zacatecas: La historia detrás del concierto cancelado de Ricky Martin

Suscríbete a nuestros canales

En 2019, un concierto de Ricky Martin programado para la Feria Nacional de Zacatecas fue cancelado sin previo aviso, dejando a miles de fanáticos decepcionados y a los organizadores enfrentando pérdidas económicas significativas.

El Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, junto con el cantante puertorriqueño, demandaron al promotor de eventos Pepe Tajonar por fraude, acusándolo de no reembolsar los boletos vendidos y de desviar fondos destinados a la producción del evento.

La acción que despertó las dudas hacia el reconocido productor

La empresa Kasst Agency, dirigida por Pepe Tajonar, fue contratada para organizar el evento en Zacatecas. Sin embargo, tras el pago de un millón de pesos mexicanos por parte del Patronato, el concierto fue cancelado sin explicación, y los fondos no fueron entregados a los representantes de Ricky Martin, lo que llevó a la demanda por fraude.

La detención de Pepe Tajonar:

El 4 de octubre de 2025, Pepe Tajonar fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, vinculado al mismo proceso legal. Fue trasladado al Centro Regional de Reinserción Social de Zacatecas, donde enfrenta un proceso penal por fraude en conciertos. La detención ocurrió el mismo día que Tajonar tenía cita judicial por incumplimiento en Zacatecas.

Desvinculación de Ricky Martin:

Tras el escándalo, Ricky Martin se deslindó públicamente de la empresa Kasst Agency, aclarando que Pepe Tajonar pudo haber cometido fraude de 40 millones de pesos a través de la empresa. El dinero estaba destinado a cubrir gastos de logística, producción y liquidación del cantante, los cuales no fueron cumplidos por el manager.

Este caso ha generado revuelo en la industria musical, involucrando también a otros artistas que colaboraron con el manager, como Danna Paola y Mario Bautista. Las autoridades detuvieron nuevamente a Pepe Tajonar, acusado del mismo delito de fraude que enfrenta desde 2019.

