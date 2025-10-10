Chepa Candela: Viviana Gibelli buscará redondearse la arepa en esta red social

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Hooolaaa!!... ¿Yyy cómo se preparan para este nuevo “finde”?... Supongo que para el disfrute y el entretenimiento… Mientras me tienen aquí, ¡teclea que teclea! Procesando lo más reciente del acontecer farandulero…

Jesús de Alva

Así que enseguida paso a batirles que el JESÚS DE ALVA recuperó “la cuerpa” que lució en sus inicios en el Míster Venezuela 2014, donde conquistó a más de una (¡y a más de uno también!) con sus músculos y que luego descuidó bastante cuando le tocó la chamba en Portad´as y el sobrepeso, casi que le cambió el físico…Bueno el animador de “Vitrina” se puso las pilas…y hoy luce divino y fabuloso...Tanto así que es muy solicitado para campañas y entrevistas… peeerooo con la condición de que muestre más de la cuenta, cosa que a su esposa como que no le gusta mucho, pues no falta una fans enamorada que le lance su piropo por las redes sociales, aunque se hace el loco, pues ahora se llena el hocico pregonando que ya es todo un “señor de su casa” y a las propuestas “gozonas” les saca el cuerpo., bloqueando a la atrevida (¡Y al atrevido también!) que nunca falta en las redes sociales, mucho menos en su cuenta de Instagram, donde tiene un pocotón de seguidores... Por cierto, que hace unos días se le incendió su camioneta y, en vez de echarse a llorar, agarró la chatarra y la vendió a buen precio, es decir, hizo leña del árbol caído, cumpliendo con aquello que dice que “maracucho no se muere de hambre”…

El Avispero

Yyy “avanti” con el cotilleo, les cuento que en el AVISPERO la cosa está alborotada ,pues los números de audiencia están ausentes y los productores no saben qué hacer para captar al público, me dicen que han probado de todo ¡y nada!...la última ficha que se van a jugar es la incorporación de MOISÉS GONZÁLEZ, el cómico que gusta mucho por las redes sociales con sus ocurrencias y que con su monólogo "Risoterapia" llenó el centro cultural Chacao…y aunque el muchacho había negado su ingreso al canal de “la bolita roja” me enteré que ante la emergencia de inyectarle picante al show va a grabar el especial de Halloween esta semana para ver qué tal reacciona la gente porque con Kika Kolman y Michel Roa la cosa no fluye...porque estos dos “no la dan!…

Viviana Gibelli

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que VIVIANA GIBELLI sí sabe cómo sacarle provecho a todo y hace unos días se estrenó en TikTok, la red social que tiene a los jóvenes hipnotizados con la bailadera… Bueno, resulta y acontece que la susodicha hizo un “en vivo” y un jovencito la invitó a una batalla, donde la gente premia a los influencers con “biyuyo”… Y pasó que cuando la Gibelli apareció, la gente empezó a mandar real del bueno y el muchacho que competía con ella no podía creer lo que estaba pasando, pues lógicamente la fama de la animadora ¡lo aplastó!… Y Viviana agradeció las donaciones y prometió usar más esa red para seguir redondeándose la arepa…

