¿Estuvieron juntos o no? Los escándalos de Belinda con Lupillo Rivera: amor tatuajes y traiciones, así van las cosas

Belinda y Lupillo Rivera protagonizan una historia llena de rumores, tatuajes, declaraciones cruzadas y ahora acciones legales. Tras la publicación del libro del cantante, donde él aseguró haber vivido un romance con la intérprete de Eres tú, Belinda decidió llevar el caso a las autoridades mexicanas, acusándolo de vulnerar su intimidad.

Del escenario al rumor: la química que encendió las sospechas

En 2019, ambos coincidieron como entrenadores en La Voz México, donde nacieron rumores de complicidad ante las cámaras generó especulaciones sobre un posible romance. Aunque nunca confirmaron públicamente la relación, Lupillo alimentó los rumores con un tatuaje del rostro de Belinda en el brazo, aunque luego decidió cubrirlo.

El libro que reabrió las heridas: Tragos Amargos

En 2025, Lupillo Rivera lanzó su autobiografía titulada Tragos Amargos, donde aseguró que su vínculo con Belinda fue real, apasionado y breve que de hecho en el móvil que había perdido tenía fotos que lo comprobaban.

Según sus propias palabras, la relación terminó cuando él descubrió una supuesta infidelidad por parte de la cantante, mientras viajaba en un avión y se le vio descansando junto a un hombre tomados de la mano.

Belinda responde: denuncia por violencia digital y mediática

Cansada de los señalamientos y la exposición pública, el 2 de octubre de 2025 Belinda presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de violencia digital y mediática.

Su equipo legal argumentó que Lupillo había atentado contra su dignidad al divulgar aspectos íntimos sin su consentimiento.

La institución respondió otorgándole medidas de protección: prohibición de acercamiento, restricción de contacto directo y la obligación de eliminar cualquier contenido alusivo a ella en redes o medios de comunicación.

Las reacciones de Lupillo: entre negaciones y provocaciones

Poco después de la denuncia, Lupillo declaró que “no mintió en su libro”, minimizando las consecuencias legales de sus palabras. En redes sociales y programas de televisión, el cantante lanzó frases ambiguas que muchos interpretaron como indirectas hacia Belinda.

Sin embargo, su tono desafiante solo aumentó la tensión y atrajo nuevas críticas.

Mientras Lupillo sostiene que solo narró su verdad, Belinda insiste en que ningún artista tiene derecho a exponer la vida íntima de otra persona.

Seis años después de aquel primer encuentro en televisión, la relación entre Belinda y Lupillo Rivera ha pasado del rumor romántico al conflicto judicial.

