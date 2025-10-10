Victoria’s Secret prepara un momento histórico para su regreso: por primera vez la pasarela sonará en español

Suscríbete a nuestros canales

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 regresa con más fuerza que nunca, y esta edición promete un momento único e histórico: por primera vez, la pasarela tendrá una actuación en español. La encargada de marcar este hito será la cantante colombiana Karol G, quien llevará su música urbana al escenario más glamoroso del mundo de la moda.

El desfile se celebrará el 15 de octubre en Nueva York y será transmitido en vivo por Prime Video, Amazon Live, además de las redes sociales oficiales de Victoria’s Secret: YouTube, Instagram y TikTok, asegurando que millones de espectadores puedan seguir el evento en tiempo real. La tradicional alfombra rosa (Pink Carpet) abrirá a las 6:30 p.m., ofreciendo adelantos exclusivos, entrevistas y todo el glamour característico del show.

Karol G y la revolución latina en la pasarela

Victoria’s Secret ha evolucionado en los últimos años hacia un enfoque más inclusivo y multicultural, y la presencia de Karol G refleja esa transformación. La cantante colombiana interpretará un setlist adaptado especialmente para la pasarela, combinando sus éxitos más emblemáticos con coreografías que resaltan ritmo, estilo y poder escénico.

Con esta participación, Karol G se convierte en la primera artista latina en cantar en español durante un desfile de Victoria’s Secret, consolidando un momento histórico que une moda y música urbana bajo un mismo espectáculo.

Moda, música y diversidad en un solo escenario

Karol G compartirá escenario con otras estrellas internacionales como Missy Elliott, Madison Beer y el grupo surcoreano Twice, asegurando un show lleno de energía y momentos inolvidables. Esta fusión de culturas y estilos musicales refuerza el mensaje de Victoria’s Secret: la moda no tiene fronteras, y la diversidad es ahora el eje central del espectáculo.

La cantante aportará su estilo único y su presencia vibrante, llevando ritmo, color y autenticidad al escenario, y conectando con audiencias de todo el mundo que seguirán el show con atención.

Un desfile histórico que redefine la marca

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se perfila como un evento que combina tradición, innovación y representación cultural. Con la participación de Karol G, la pasarela no solo celebra la moda, sino también la música latina, demostrando que la marca puede evolucionar sin perder su esencia icónica.

Este año, el desfile promete emociones, sorpresas y momentos para la historia.

