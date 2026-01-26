Silvia Maestre realiza su primera labor social como Miss Supranational Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Con el objetivo de fomentar la educación en los sectores vulnerables del país, Miss Supranational Venezuela 2026, Silvia Maestre, entregó 90 bolsos y kits en la Escuela Básica José Félix Ribas y la Escuela Básica Henri Pittier del municipio Santa María de Ipire, estado Guárico, lugar de residencia de la también comunicadora social.

La actividad se realizó con el apoyo de la Corporación Camcum “y se traduce en acciones que transforman realidades. Sin duda, un emotivo reencuentro que fortalece los lazos de nuestra reina con su esencia y reafirma el impacto positivo que el liderazgo femenino tiene en todo el país”, se lee en nota de prensa enviada por la Organización Miss Venezuela (OMV).

Llano desbordado

La beldad, quien representó al estado Apure en la pasada edición del máximo concurso nacional, recibió un recibimiento por todo lo alto. “Entre aplausos y cánticos, Silvia recorrió cada rincón contagiando a su gente con la elegancia y sencillez que la caracterizan, demostrando que su corona es un triunfo compartido con cada ipirense”.

Dos agrupaciones de música folclórica le cantaron a la esbelta modelo, mientras que un grupo de danzas local rindió homenaje a las raíces culturales de la zona. También se celebró una misa de acción de gracias, en donde la reina no solo recibió bendiciones, sino que también pidió sabiduría para su próximo reto internacional.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube