¡Un reencuentro inesperado! Victoria Beckham se reune con las Spice Girls en medio de su polémica familiar

La diseñadora, de 51 años, Victoria Beckham reapareció públicamente por primera vez desde que su hijo mayor, Brooklyn, lanzara una demoledora acusación en redes sociales, para reunirse con Emma Bunton (Baby Spice), Geri Halliwell-Horner (Ginger Spice) y Melanie "Mel C" Chisholm (Sporty Spice) en una celebración íntima en el campo inglés. La única ausente fue Melanie "Mel B" Brown (Scary Spice), quien envió sus felicitaciones a distancia.

Un reencuentro íntimo

El encuentro, celebrado en Soho Farmhouse en los Cotswolds, fue organizado con motivo del 50º cumpleaños de Emma Bunton el pasado 21 de enero. Victoria compartió una foto del cuarteto sonriente en Instagram con un mensaje conciso pero cargado de significado: "Feliz cumpleaños al alma más hermosa... Las quiero mucho, chicas". David Beckham, marido de Victoria, no tardó en comentar la publicación, escribiendo: "Esto me hizo feliz. Solo puedo imaginar cómo se sienten los fans de las Spice Girls".

Esta reunión social, la primera aparición pública de Victoria tras la crisis, fue interpretada como un claro gesto de apoyo y normalidad por parte de su círculo más antiguo y leal. .

Las graves ccusaciones de Brooklyn

El reencuentro no puede separarse del contexto explosivo en el que ocurre. Pocos días antes, el 19 de enero, Brooklyn Beckham, de 26 años, publicó una extensa declaración en sus historias de Instagram confirmando su distanciamiento y lanzando graves acusaciones contra sus padres.

Brooklyn concluyó que, desde que se alejó de su familia, "esa ansiedad ha desaparecido" y que no desea una reconciliación. Fuentes cercanas a Victoria la describen como "destrozada" y "herida" por las acusaciones, aunque ella y David mantienen la esperanza de resolver el conflicto en privado.

Mel C opina: "Yo crié de manera muy diferente"

La reunión cobra una capa adicional de significado por las recientes declaraciones de Mel C. En una entrevista con The Sunday Times, la Sporty Spice habló sobre los desafíos de criar a un hijo en el ojo público y realizó lo que muchos interpretaron como un comentario indirecto sobre el estilo de los Beckham.

"Es muy difícil estar a la sombra de un padre que ha tenido éxito", declaró Chisholm, explicando su decisión consciente de mantener a su hija, Scarlett, de 16 años, fuera de la vida pública. "Obviamente, tengo amigas que lo manejan de manera muy diferente. Cada cual a su manera, sin juzgar para nada. Pero para mí... no me sentía cómoda tomando esa decisión por ella". Aunque no mencionó nombres, el paralelismo con la crianza de Brooklyn, expuesto a los focos desde su nacimiento, fue evidente para la prensa.

Un irónico resurgir musical

En una de las vueltas de tuerta más notorias de la semana, el escándalo familiar tuvo un efecto inesperado en la carrera musical de Victoria. Su sencillo en solitario de 2001, "Not Such an Innocent Girl", experimentó un resurgimiento masivo, llegando al número 1 en las listas de iTunes del Reino Unido e Irlanda. Los fans y los medios rápidamente vincularon el resurgir de la canción con las acusaciones de su hijo, encontrando un guiño irónico en el título.

