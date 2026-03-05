Barbra Streisand podría volver al escenario de los Óscar con un emotivo homenaje a Robert Redford

Suscríbete a nuestros canales

La próxima ceremonia de los Premios Óscar podría convertirse en uno de los momentos más emotivos de los últimos años. La legendaria cantante y actriz Barbra Streisand se encuentra en conversaciones con la Academia de Hollywood para presentarse en la gala del 15 de marzo en Los Ángeles y rendir tributo al recordado actor Robert Redford, fallecido el pasado mes de septiembre a los 89 años.

La posible actuación estaría ligada al tradicional segmento In Memoriam, el espacio que cada año honra a las figuras del cine que murieron en los últimos doce meses. De concretarse el acuerdo, el momento tendría un fuerte peso simbólico, ya que Streisand y Redford compartieron una de las historias más emblemáticas del cine romántico de los años setenta.

Un homenaje que revive una historia inolvidable del cine

El tributo tendría un significado especial para los fanáticos del séptimo arte. Streisand y Redford protagonizaron juntos The Way We Were (1973), una de las películas más recordadas del cine clásico estadounidense. La producción dejó una huella profunda en la cultura popular y consolidó a ambos artistas como una de las duplas más memorables de Hollywood.

La canción principal de la cinta, interpretada por Streisand, se convirtió en un éxito rotundo y terminó llevándose el premio de la Academia a mejor canción original. Por esa razón, no se descarta que el homenaje incluya precisamente ese tema, que con el paso del tiempo se transformó en un símbolo de nostalgia cinematográfica.

Una actuación que aún se mantiene en negociación

De acuerdo con información difundida por medios especializados del entretenimiento, la Academia todavía se encuentra afinando los detalles de la posible presentación. Entre los aspectos que se evalúan está si Streisand cantaría sola o si estaría acompañada por otros artistas durante el número musical.

La expectativa alrededor de esta posible actuación es alta, especialmente porque la cantante no suele aparecer con frecuencia en este tipo de eventos televisados. Cualquier confirmación oficial podría convertir su regreso en uno de los momentos más comentados de la ceremonia.

El regreso de Streisand a un escenario que conoce bien

La última vez que Barbra Streisand cantó en los Óscar fue en 2013, cuando interpretó el mismo tema de The Way We Were durante el segmento In Memoriam. En aquella ocasión, la presentación fue dedicada al compositor Marvin Hamlisch, quien también estaba estrechamente ligado a la famosa canción.

Su posible retorno más de una década después no solo marcaría un reencuentro con el escenario de los Óscar, sino también una oportunidad para revivir uno de los capítulos más emotivos de su carrera artística.

El mensaje de despedida que conmovió a sus seguidores

Tras la muerte de Robert Redford en septiembre, Streisand compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de recuerdos. La artista publicó una fotografía tomada durante el rodaje de la película que protagonizaron juntos y evocó la intensidad de aquellos días de filmación.

En su reflexión recordó que cada jornada de trabajo en The Way We Were estaba llena de emoción y creatividad. También destacó la personalidad carismática y la inteligencia del actor, a quien describió como uno de los intérpretes más interesantes y talentosos de la historia del cine.

