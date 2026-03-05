Chipre suspende agenda de la Unión Europea: así es la nueva modalidad para las cumbres de ministros

Suscríbete a nuestros canales

La presidencia de Chipre, canceló todas las reuniones presenciales de ministros de la Unión Europea (UE) previstas en la isla para marzo.

Dicha medida responde a la inestabilidad en Oriente Medio y a los problemas de seguridad en el espacio aéreo regional, informó EFE.

La decisión busca evitar imprevistos logísticos para las delegaciones extranjeras ante los cortes en las rutas de vuelo. El gobierno chipriota, que lidera este semestre el Consejo de la UE, prioriza así la seguridad y la organización del trabajo europeo.

Cambios en el formato de las reuniones

A partir de ahora, las citas de marzo que iban a ser cara a cara se realizarán por internet o se pospondrán. Esta medida afecta tanto a los encuentros de ministros como a los grupos de trabajo técnicos que ya estaban programados en suelo chipriota.

Citas afectadas por la suspensión

Entre los encuentros cancelados destacan dos fechas clave en el calendario:

12 de marzo : reunión de ministros de Defensa.

: reunión de ministros de Defensa. 26 al 28 de marzo: encuentro de ministros de Finanzas y responsables de los bancos centrales.

Anteriormente, la presidencia ya había suspendido otras reuniones dedicadas a temas de Cultura y Asuntos Europeos que debían celebrarse esta misma semana.

Motivos de seguridad y apoyo externo

La situación de la isla se complicó cuando el Gobierno informó que tres aviones británicos interceptaron dos drones que se dirigían a la base aérea de la RAF en Akrotiri, tras un impacto previo ocurrido durante la madrugada que causó daños menores.

El incidente provocó la evacuación de personal no esencial, el cierre temporal del aeropuerto de Pafos y la cancelación de unos 60 vuelos internacionales. El presidente Nikos Christodoulides reafirmó la neutralidad de la isla en conflictos regionales y la Unión Europea expresó su preocupación por la seguridad del Estado miembro.

Ante la expansión del conflicto en la región, varios países, incluido España, ya anunciaron medidas de apoyo para reforzar la defensa del territorio chipriota.

Eventos futuros en el calendario

Pese a estas cancelaciones, el gobierno de Papadopoulou mantiene por ahora la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno prevista para los días 23 y 24 de abril. Por el momento, este evento de máximo nivel sigue en pie, a la espera de cómo evolucione la seguridad en la zona.

