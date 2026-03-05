¿Hasta cuándo el calor? Inameh confirma que las máximas de 38°C persistirán en el centro y occidente este 5 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en su boletín matutino que la estabilidad atmosférica continúa dominando el territorio nacional, lo que genera cielos mayormente despejados y una fuerte radiación solar durante toda la jornada.

Aunque los termómetros marcarán un tope de 38°C en los estados Amazonas, Anzoátegui, Monagas, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa y el sur de Zulia, la sensación térmica podría ser superior.

Especialistas advierten que la densa capa de calima (polvo y humo en suspensión) que arropa a ciudades como Maracay, Valencia y el Área Metropolitana de Caracas, actúa como una "tapa" que retiene el calor cerca del suelo, generando un efecto de calor mucho más intenso.

Zonas con mayor impacto este jueves

Región Central y Llanos: se mantienen como el epicentro del calor con máximas de 38°C.

Gran Caracas: la temperatura máxima oscilará los 31°C, pero con una humedad que elevará la incomodidad física después del mediodía.

Andes y zona sur: se esperan cielos parcialmente nublados, pero con muy bajas probabilidades de lluvias que refresquen el ambiente.

Alerta Roja por incendios

La sequedad extrema de la capa vegetal mantiene el riesgo de incendios forestales en un 83% del país. Se exhorta a la población a no arrojar colillas de cigarrillos, evitar quemas de basura y reportar cualquier foco de humo a las autoridades, ya que las ráfagas de viento pueden propagar las llamas en cuestión de minutos.

Recomendaciones

Hidratación: beber agua constantemente, especialmente niños y adultos mayores.

Protección: evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Salud respiratoria: ante la presencia de calima, se recomienda a las personas alérgicas evitar actividades físicas al aire libre.

