Lo mataron en Venezuela tras ser deportado desde EEUU: hombres armados lo acribillaron dentro de su casa

Un hombre venezolano fue asesinado en el estado Guárico, tan solo cuatro días después de haber sido deportado de Estados Unidos.

La víctima quedó identificada como Jesús Carpio, quien vivó en la ciudad de Orlando (Florida), hasta su arresto y deportación, aparentemente, por conducir con la licencia suspendida, dijo su hermana a Telemundo.

El hecho fatal ocurrió durante la noche del pasado viernes, en el sector Tucupido, capital del municipio José Félix Ribas, en Guárico.

Hombres armados irrumpieron en la vivienda de Carpio

Al parecer, dos hombres armados llegaron hasta la vivienda de Carpio a bordo de una motocicleta, ambos portaban fusiles.

Por la fuerza, ingresaron a la casa ubicada en la calle principal del sector Soco 1 y abrieron fuego contra Carpio y su padre, quien resultó gravemente herido, añadió la página de Instagram Venezolanos en Orlando.

Sin mediar palabra, los criminales dispararon en múltiples ocasiones contra ambos. Jesús resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato por familiares y vecinos hasta el hospital Dr. Pedro del Corral, en la misma localidad. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, no lograron salvarle la vida.

Por su parte, José Alejandro Carpio Matos, padre del fallecido, recibió un impacto de bala en su brazo derecho, por lo que fue atendido en el mismo centro asistencial. Posteriormente, lo refirieron hasta el hospital Dr. Rafael Zamora Arévalo, en Valle de la Pascua. Lo reportaron como estable y fuera de peligro.

Según el relato de la familia, los agresores buscaban cobrar una “vacuna”, por lo que dispararon contra los dos hombres.

Deportado desde Florida por conducir sin licencia

Carpio había sido detenido en Florida Central tras una parada de tránsito y posteriormente transferido a custodia de ICE, donde permaneció un mes antes de recibir una orden de deportación.

El lunes de la semana pasada llegó a Venezuela, las autoridades migratorias lo liberaron al día siguiente. El jueves se trasladó hasta su lugar de origen.

La esposa de Jesús señaló que la familia había emigrado debido a la inseguridad en su comunidad y que Carpio contaba con TPS y una solicitud de asilo en trámite.

Además, reveló que, a pesar de haber pagado la fianza fijada por un juez en Florida, su esposo fue entregado a autoridades migratorias federales y posteriormente deportado.

La mujer y sus hijos pequeños permanecen en Orlando.

