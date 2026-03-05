Prepara una torta de chocolate sin harina: super fácil y con solo seis ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

¿Quién se resiste a una torta de chocolate? Este es un postre conocido internacionalmente y el que quizás se sirve con mayor frecuencia en reuniones, meriendas y fiestas de cumpleaños.

Según refiere la Inteligencia Artificial, este postre es, básicamente el monarca absoluto de la repostería global. “Si hubiera un ranking de -objetos que ponen de acuerdo a la humanidad”, la torta de chocolate estaría compitiendo cabeza a cabeza con el internet y la pizza”.

En otras palabras, la preferencia que tienen muchas personas hacia esta preparación se la ha ganado gracias a su versatilidad, pues combina con casi todo; se asocia universalmente a la celebración, por lo que tiene un vínculo emocional; y por último y no menos importante, es una especie de droga natural, ya que el cacao libera endorfinas y dopamina que ayuda a combatir el estrés, por ejemplo.

¿Quieres comprobarlo? Te compartimos la receta publicada en Cuerpo Mente de los Hermanos Torres, una preparación fácil y sin harinas que todos en casa amarán.

¿Qué necesitas para elaborar una torta de chocolate sin harina?

Ingredientes

- Huevos (6)

- Azúcar (180 g)

- Cacao en polvo (60 g)

- Nueces (140 g)

- Mantequilla (80 g)

- Sal

Preparación

1. Engrasar el molde con un poco de mantequilla.

2. Picar las nueces en una picadora para que te quede muy fino, pero un poco granulada.

3. Derretir la mantequilla en el microondas sin perderla de vista y mezclar con las nueces trituradas. Aprovecha para precalentar el horno a 180 ºC.

4. Cascar los huevos y pasar a un bol junto con el azúcar y una pizca de sal.

5. Montar con varillas eléctricas hasta que veas que la mezcla blanquea.

6. Espolvorear el cacao en forma de lluvia fina y mezclar con movimientos envolventes. Verter la masa en el molde y hornear durante 25 minutos.

6. Transcurrido el tiempo, retirar del horno, dejar reposar 10 minutos y enfriar bien en la nevera hasta el momento de consumirla.

