Horóscopo del 5 de marzo: Lo más difícil ya sucedió

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: En estos momentos tienes una oposición con la Luna y el Universo te pone contra la pared para ver si puedes manejar mejor las energías internas. En estos instantes siente mucha tristeza y dolor con un poco de depresión y tienes que animarte para salir de ese estado crítico. Lo mejor es seguir adelante viviendo una vida que necesita transformaciones importantes. Ya es hora que hagas los correctivos.

TAURO: Un sextil positivo con Marte activa energías poderosas que te impulsan a avanzar con determinación y sin temores. La vida te libera nuevamente para moverte con rapidez, tal como disfrutas y conquistas tus metas de manera acelerada. Es momento de tomar acciones concretas, sobre todo en lo emocional para propiciar mejoras reales. El Universo te pide decisiones claras y precisas, donde los frutos se manifiesten sin demora.

GÉMINIS: Tu vida continúa avanzando con fuerza gracias a un trígono positivo con la Luna que bendice tu camino y que te da las energías necesarias para seguir el sendero de la luz. Hay que desarrollar tu espíritu con gran fuerza. Es un día de gloria y tienes que celebrarlo en grande. Estás haciendo las cosas muy bien y los resultados están garantizados de manera positiva. Solo hay que seguir adelante.

CÁNCER: En este instante, tienes una cuadratura negativa con la Luna. Situación muy difícil a nivel emocional. Posiblemente te encuentres triste y disgustado al no ver en tu vida actual resultados positivos. Estás muy desanimado y hasta deprimido por las circunstancias. Tenías unas expectativas muy altas y no se logró la meta. Toca reorganizar todo y buscar dónde están las fallas para volver a intentarlo y lograr la victoria.

LEO: La poderosa Luna te hace un sextil positivo para activar tus emociones de manera espectacular. Hoy regresan a ti grandes momentos del pasado para ser revividos en tu memoria y disfrutar lo ya vivido. Contempla la Luna, disfrútala y habla con ella para que siempre te escuche y sea tu cómplice confidente. La conexión jamás se debe perder. Es importante lograr que cada día estés más cerca de su energía.

VIRGO: La oposición con el Nodo Norte puede nublar tu visión del futuro y dificultar la conexión con tu propósito más elevado. Es natural que te sientas contrariado y desorientado ante lo que estás atravesando. En este tránsito, es posible que todo parezca difuso, como si no hubiera una meta clara más allá de resistir y avanzar día a día. La presión constante por mantenerte a flote puede volverse abrumadora. Este momento no es una pérdida de rumbo sino una pausa para recalibrar tu destino.

LIBRA: Hoy tienes una noche positiva llena de magia conectado a la Luna que activa y restablece todo a nivel emocional. Se hace presente en tu vida el equilibrio y la armonía. Tu alma te lo agradece de todo corazón. Es un momento de plena comunión con la energía femenina de la mítica Luna. Sería muy bueno contemplarla y disfrutarla. Conversar unos minutos con ella y pedirle que se lleve todo lo negativo de tu vida.

ESCORPIO: Tienes un trígono positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Lo más difícil ya sucedió, ahora queda volver a desarrollar tu vida desde cero. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel. No te lamentes por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar.

SAGITARIO: Se activa un sextil positivo con la Luna. Esta energía te ayuda a nivelar tus emociones y a salir adelante con más fuerza. Esta poderosa influencia te ayuda a conectarte con tu poder interior y te impulsa a realizar grandes éxitos. Es un día muy especial que permite unos minutos para reflexionar y modificar algunos elementos negativos y así tener mejores resultados en el futuro cercano.

CAPRICORNIO: Hoy tienes una cuadratura con la Luna. Debes conectarte más con tus emociones internas para sanarlas y liberarlas. Activa los procesos de sanación emocional para que tu sistema nervioso mejore y se equilibre rápidamente. Sabemos que viviste momentos muy difíciles en los últimos dos años con consecuencias nefastas en tus procesos afectivos. Al final, siempre es bueno superar el pasado.

ACUARIO: La Luna está activa con un trígono positivo, especialmente bueno para ti. Se abren oportunidades para que sigas adelante en comunión con la luz de la espiritualidad, la prosperidad y la abundancia. Es el momento ideal para invocar a Dios Todopoderoso para que siga contigo, caminando y entre los dos, destruyan todos los obstáculos que se puedan presentar en el futuro. Gracias Dios, por todo el apoyo.

PISCIS: Tienes que apalancarte mejor con la conjunción positiva que tiene con Marte. Su energía te permite crecer con pasos firmes y sin parar. Necesitas seguir avanzando en todos los sentidos. Tu vida ya cambió y ahora debes ajustar los resultados para tener un futuro lleno de mayor solidez. Tienes que hacerlo ahora con el apoyo del planeta Marte que te facilita las actividades.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

