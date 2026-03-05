Dos venezolanos detenidos por venta de mercancía falsificada: incautan más de 2.000 dólares en piratería

Suscríbete a nuestros canales

Dos personas de origen venezolano resultaron detenidas en medio de un operativo contra la piratería, que terminó con la incautación de varias prendas falsificadas.

De acuerdo con el reporte de BioBioChile, funcionarios de la Policía de Investigaciones ejecutaron ordenes de registro en dos locales en el barrio Meiggs, en los cuales se vendían zapatos deportivos y camisetas falsificadas.

En el procedimiento resultaron detenidas tres personas, dos de nacionalidad venezolana con situación migratoria irregular y una chilena.

Las especies recuperadas por la Brigada de Investigación Criminal Cerrillos fueron incautadas y quedaron fuera de circulación durante el pasado mes de febrero. Las autoridades revelaron que la mercancía está avaluada aproximadamente en dos millones de pesos chilenos (unos 2.200 dólares).

El subprefecto Mauricio Fuentes, jefe del organismo policial BICRIM Cerrillos, señaló que este operativo es el tercero en el sector, ya que anteriormente se incautaron 80 mil artefactos tecnológicos falsificados.

El funcionario indicó que las zapatillas y las camisetas se decomisan como evidencia y “posteriormente se coordina con el Ministerio Público y se hace una reunión de coordinación para la entrega y distribución por parte de las agencias que representan las marcas que simulaban ahora ser comercializadas”.

Osvaldo Gómez, subdirector de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, afirmó que la estrategia del organismo “no se limita simplemente al comerciante ambulante, al toldo azul, al paño que está en la calle, sino que también a atacar a la cadena de distribución”.

“La Policía de Investigaciones pudo advertir un sinnúmero de falsificaciones o especies que están circunscritas, infraccionando la ley de propiedad intelectual o industrial”, remarcó.

