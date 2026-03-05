¿Sin estatus legal en Texas? Hoy entra en vigor el nuevo proceso de registro de autos, esto debes saber

Suscríbete a nuestros canales

A partir de este 5 de marzo de 2026, el proceso para registrar un vehículo en el estado de Texas experimenta un cambio radical.

Lo que antes era un trámite que podía completarse presentando un pasaporte vigente de cualquier país, ahora requiere de manera obligatoria la demostración de ciudadanía estadounidense o estatus migratorio legal.

Esta medida, que ha generado preocupación entre las organizaciones de apoyo al inmigrante, busca centralizar la identificación de los propietarios de vehículos bajo estándares de seguridad más rigurosos, exigiendo documentos que cumplan con las normativas de identidad estatal (Real ID o equivalentes).

¿Quiénes se ven afectados?

Por el momento, la medida aplica estrictamente para registros nuevos y transferencias de título.

Si usted ya tiene un vehículo registrado a su nombre, no perderá su vigencia de inmediato, pero deberá cumplir con los nuevos requisitos al momento de adquirir una nueva unidad o transferir una propiedad.

Documentación aceptada por el TxDMV

Para completar con éxito el trámite en las oficinas del condado, el Departamento de Motores y Vehículos de Texas ha listado los siguientes documentos como válidos:

Pasaporte estadounidense vigente.

vigente. Acta de nacimiento original de Estados Unidos.

original de Estados Unidos. Certificado de Naturalización o Ciudadanía .

. Tarjeta de Residencia Permanente (Green Card).

(Green Card). Visa válida acompañada de formularios migratorios oficiales (I-94).

Aquellos conductores que no puedan demostrar una presencia legal bajo estos términos no podrán poner vehículos a su nombre, lo que representa una barrera significativa para miles de residentes que dependen de un automóvil para trabajar.

Impuestos de venta: Recuerda que tienes 30 días desde la fecha de compra para registrar un vehículo. Si no puedes cumplir con los requisitos migratorios en ese plazo, podrías enfrentar penalidades fiscales, aunque no logres concretar el registro.

El llamado a la educación vial y legal

Dany Trigoso, activista proinmigrante, ha enfatizado la importancia de no actuar bajo el miedo:

"Sí nos va a afectar, pero lo recomendable es que las personas se eduquen acerca de cuál es el proceso lógico y correcto que debemos seguir".

Expertos legales sugieren que, ante esta limitación, es vital que los conductores mantengan sus pólizas de seguro vigentes y busquen asesoría sobre cómo estas nuevas reglas impactan la responsabilidad civil en caso de accidentes, dado que la propiedad del vehículo y la autorización para conducir son ahora procesos más vinculados que nunca.

Seguros de auto: Es importante notar que, aunque no puedas registrar el vehículo a tu nombre por falta de estatus, puedes ser conductor asegurado en una póliza. No asumas que la falta de registro te exime de tener seguro; las multas por falta de seguro en Texas siguen siendo severas ($175 a $350 por primera vez).

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube