Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este jueves 05 de marzo

La red de asistencia alimentaria Alimentos desplegará este 5 de marzo dos operativos especiales para la entrega de productos básicos en las localidades de Avon Park y Clearwater. Los operativos, coordinados por Feeding Tampa Bay y organizaciones aliadas, funcionarán bajo la modalidad de despensa móvil, donde se distribuirán cajas con frutas, vegetales, carnes y productos secos a los ciudadanos que asistan a los puntos establecidos.

Operativo matutino en Highlands

La primera jornada de Alimentos comenzará a las 9:30 a. m. en la Union Congregational Church, ubicada en el 106 N Butler Ave de Avon Park. Esta actividad es organizada por Hands for Homeless con el apoyo de United Way de Florida Central.

El servicio estará disponible hasta las 11:00 a. m. y no requiere que los interesados presenten identificación o realicen una cita previa para recibir los suministros.

Operativo vespertino en Pinellas

En el condado de Pinellas, la entrega de Alimentos está programada para iniciar a las 5:00 p. m. en la Primera Iglesia del Nazareno de Clearwater (1875 Nursery Rd). Este operativo se extenderá hasta las 7:00 p. m.

Al igual que en el punto matutino, los productos se entregarán por orden de llegada hasta que se agoten las existencias disponibles para el día.

Servicios adicionales y frecuencia

El punto de Avon Park mantiene una frecuencia de atención el primer y tercer jueves de cada mes.

Además de estas jornadas, la organización Hands for Homeless ofrece almuerzos gratuitos en horarios regulares: de lunes a jueves de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., y los viernes de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. para personas en situación de calle o con necesidad inmediata de comida.

Recomendaciones si vas en carro

La mayoría de estos operativos de Feeding Tampa Bay están diseñados como "servicios desde el vehículo" para mayor rapidez:

Llega con antelación: Se recomienda estar en la fila al menos 30 a 45 minutos antes de la hora de inicio (9:30 a. m. en Avon Park o 4:00 p. m. en Clearwater). Las filas suelen ser largas y el producto se agota rápido.

Espacio en la maletera: Despeja el maletero de tu vehículo antes de ir. Los voluntarios suelen colocar las cajas directamente allí para agilizar la fila.

Combustible: Ten en cuenta que podrías estar con el motor encendido en una fila lenta por un tiempo considerable.

Recomendaciones si vas a pie

Si no cuentas con vehículo, debes tomar previsiones adicionales debido al peso y volumen de la ayuda:

Lleva un carrito o maleta: Las cajas de alimentos suelen ser pesadas (incluyen carnes, vegetales y productos secos). Un carrito de compras manual o una maleta con ruedas es indispensable para transportar la carga de forma segura.

Bolsas reutilizables: A veces las cajas de cartón pueden romperse o ser difíciles de cargar; llevar bolsas de tela resistentes te ayudará a dividir el peso si vas caminando.

Protección solar e hidratación: En Florida, esperar a la intemperie a media mañana o tarde puede ser agotador. Lleva agua y protección para el sol, ya que las filas a pie suelen estar a los costados de la vía.

Ubicaciones para tu GPS o Mapa

Avon Park (Mañana): 106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825 Clearwater (Tarde): 1875 Nursery Rd, Clearwater, FL 33764

Recuerda que el servicio es por orden de llegada y no se solicita ningún tipo de documentación para recibir el beneficio.

