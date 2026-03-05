Irrumpió en la casa de su exesposa para asesinarla a puñaladas: su hija presenció el crimen

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de origen brasileño quedó bajo arresto por el homicidio de su exesposa, en un macabro episodio violento que fue presenciado por su hija.

Marcos Aurelio Marques Leal, de 57 años de edad, fue imputado por asesinar a puñaladas a Adriana Barbosa, en Long Island (Nueva York).

La acusación formal “refleja un horrible acto de violencia doméstica que cobró la vida de una mujer inocente y cambió para siempre la vida de una niña que lo presenció”, declaró el fiscal de distrito de Suffolk, Raymond Tierney.

Irrumpió en la vivienda de su exesposa para asesinarla

“Ninguna familia debería soportar semejante terror, y ningún niño debería cargar con el trauma de ver a su pariente asesinado ante sus ojos. Buscaremos justicia con determinación inquebrantable, manteniendo a las víctimas en el centro de este caso”, manifestó el funcionario.

Según la investigación, el 12 de febrero de 2026, cerca de las 8:15 de la noche, Marques Leal acudió a la residencia de Barbosa en Farmingville, donde vivía con su hija de 16 años.

Su presencia en el lugar era una violación de una orden de protección emitida por el Tribunal de Familia. El hombre intentó entrar a la vivienda por una puerta lateral, pero estaba cerrada con llave, por lo que trató de derribarla de una patada.

Debido a que no logró forzar la puerta, fue hasta la parte trasera de la casa, tomó una maceta grande de la terraza y la arrojó contra la puerta corrediza de vidrio.

Barbosa y su hija huyeron hacia la habitación principal y cerraron la puerta con llave, mientras la menor de edad llamaba al 911. Sin embargo, antes de que las autoridades pudieran llegar, el acusado entró por la fuerza.

Hirió a su hija durante el episodio violento

El agresor con un cuchillo en mano, se abalanzó sobre su ex esposa. La hija se interpuso entre sus padres, en un intento por proteger a su madre. No obstante, el hombre la evadió y apuñaló a Barbosa en la cabeza, el cuello y el cuerpo.

La adolescente sufrió heridas defensivas en las manos, detallaron las autoridades. Posteriormente, el atacante se apuñaló a sí mismo en el cuello y el abdomen, reseñó El Diario NY.

Cuando agentes de la policía llegaron al sitio, encontraron a la familia en la habitación, todos con lesiones. Los tres fueron trasladados al Stony Brook University Hospital, donde Barbosa fue declarada muerta.

Este 2 de marzo, Marques Leal, residente legal de EEUU, compareció ante el juez de la Corte Suprema, Richard Ambro, por cargos de homicidio, robo, desacato criminal agravado y poner en peligro el bienestar de un menor.

El juez ordenó que permaneciera en prisión preventiva sin derecho a fianza mientras se procesa el caso.

Deberá comparecer ante el tribunal el próximo 25 de marzo. De ser declarado culpable, enfrentará una condena de 25 años de prisión.

