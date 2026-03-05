Trump pierde la batalla arancelaria en Nueva York: conoce quién se queda con los 175.000 millones

Suscríbete a nuestros canales

En una decisión que sacude los cimientos de la política comercial de los Estados Unidos, el juez Richard Eaton, del Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York, dictaminó este miércoles 4 de marzo de 2026 que las empresas importadoras tienen el derecho legal a recibir reembolsos por los aranceles pagados bajo las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump.

Este fallo surge como respuesta directa a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 20 de febrero, la cual invalidó los aranceles impuestos mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Según el juez Eaton, todos los "importadores registrados" deben beneficiarse de la decisión de la alta corte, ya que el Ejecutivo carecía de autoridad constitucional para imponer dichas cargas fiscales de manera unilateral.

¿De cuánto podrían ser el pago de reembolso por aranceles?

La magnitud financiera de esta decisión es realmente histórica. Según las estimaciones del Penn Wharton Budget Model y los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el gobierno federal ha recaudado más de 134.000 millones de dólares en aranceles IEEPA hasta finales de 2025.

Expertos en comercio consultados por CBS News advierten que la factura total de devoluciones, incluyendo intereses, podría llegar a alcanzar los 175.000 millones de dólares.

El caso que provocó esta orden fue presentado por Atmus Filtration, una empresa con sede en Nashville, Tennessee. Sin embargo, el juez Eaton fue claro al señalar que su decisión no se limita a un solo demandante.

El magistrado ha centralizado la supervisión de estos procesos, afirmando que él mismo escuchará los casos relacionados con las devoluciones para asegurar que todo se maneje de manera coherente.

¿Cuándo podrían los empresarios recibir el reembolso por aranceles?

A pesar de la victoria judicial para el sector privado, el camino hacia el dinero no será inmediato.

Fuentes legales citadas por The Associated Press y The Economic Times señalan que el sistema de Aduanas no está diseñado para procesar reembolsos masivos de esta escala.

"El diablo estará en los detalles del proceso administrativo", advirtió Alexis Early, socia del bufete Bryan Cave Leighton Paisner, subrayando que las empresas deberán revisar meticulosamente sus liquidaciones de los últimos 180 días.

Por su parte, la Casa Blanca ha mantenido un perfil bajo tras el fallo, aunque se espera que el Departamento de Justicia busque recursos de apelación o suspensiones temporales para dilatar los pagos.

Mientras tanto, el presidente Trump ya ha comenzado a implementar aranceles alternativos bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para intentar compensar el vacío recaudatorio.

Por su parte, organizaciones como "We Pay the Tariffs" celebraron la noticia como un gran triunfo para la división de poderes.

Dan Anthony, el director ejecutivo de la coalición, comentó que el tribunal actuó de manera "rápida y correcta" al devolver los fondos que habían sido extraídos ilegalmente de los balances de miles de negocios estadounidenses.

