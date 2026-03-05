Expertos capilares comparten cómo debe lavarse el pelo: evita errores que dañan la fibra capilar

Suscríbete a nuestros canales

La tarea de lavarse el pelo generalmente se realiza casi que, por inercia, pero esto acarrea un sinfín de errores que terminan estropeando la fibra capilar.

En tal sentido, la recomendación de los expertos es tomarse esta tarea muy en serio, pues lavarlo bien es como una limpieza facial. Cuando el cabello se lava de manera adecuada se consigue lucir una melena sana y bonita, ideal para lucir cualquier peinado.

¿Cómo debe lavarse el pelo?

Expertos de Vogue recomiendan en primer lugar, cepillar el cabello antes de lavarlo, pues un pelo húmedo está en su estado de mayor fragilidad.

De igual manera, la estilista Cristina Márquez, recuerda la importancia de usar la yema de los dedos a la hora de lavar el pelo, tanto para hacerlo con suavidad y activar la circulación sanguínea del cuero cabelludo, como para potenciar la sensación placentera del lavado. Es decir, con ello no solo lograrás una limpieza profunda del cuero cabelludo, sino que conseguirás lucir un cabello más bonito y sano.

Además, se sugiere aplicar la regla del 3, la cual consiste en aplicar champú en tres zonas concretas de la cabeza: coronilla, nuca y patillas.

En pasos

Aunque lavarse el pelo es una rutina de higiene muy personal, muchas personas terminan por cometer algunos errores, pues nadie enseña cómo hacerlo, y esto termina dañando la fibra capilar y alterando el equilibrio del cuero cabelludo.

Para evitar dañar tu melena, te compartimos una guía paso a paso para un lavado perfecto. Ten en cuenta que no basta solo con usar un producto de calidad, sino que la técnica que se utiliza también influye.

1. Desenreda el cabello en seco antes de entrar a la ducha.

2. Si tienes las puntas secas o el cabello muy maltratado, aplica acondicionador en seco de medias a puntas antes de mojarlo. Con ello se protege la fibra del agua y del champú”, explica Helena Rodero, farmacéutica y divulgadora; comparte la web Clara.

3. Una vez bajo el agua, asegúrate de que el pelo esté bien empapado para luego emulsionar primero el champú con agua en la palma de la mano, pues nunca se debe aplicar este producto directamente sobre la cabeza. “Se trabaja en las manos y se hace espuma sobre las manos, para luego llevar la espuma a la piel”, indica el dermatólogo Simón Scarano. ¿La razón? Esto evita la acumulación excesiva de producto en una sola zona y reduce la fricción necesaria para generar espuma. Finalmente, y no menos importante, masajear las puntas con el champú y terminar enjuagando con suficiente agua para retirar todos los residuos de los productos aplicados.

