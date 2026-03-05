Ciencia en la cocina: el método definitivo de un experto para higienizar la freidora de aire

Suscríbete a nuestros canales

En la actualidad, las freidoras de aire se han convertido en un electrodoméstico indispensable en los hogares gracias a su capacidad para cocinar de forma saludable y rápida. Sin embargo, su popularidad se ve opacada por un desafío constante: la acumulación de grasa rebelde y residuos de alimentos quemados que se adhieren a la canasta.

Aunque existen numerosos consejos en internet, no todos son seguros para la integridad del aparato o efectivos contra la suciedad más incrustada. Ante esta problemática, un especialista en procesos químicos ha compartido una solución técnica que promete resultados profesionales con un esfuerzo mínimo.

Foto: Freepik

El poder del percarbonato y el agua caliente para un acabado impecable

Diego Fernández, ingeniero químico y creador de contenido, ha revelado el procedimiento exacto para mantener estos dispositivos como nuevos. Según el experto, la clave no reside en el uso de esponjas abrasivas que pueden dañar el recubrimiento antiadherente, sino en una reacción química controlada.

El protagonista de esta técnica es el percarbonato de sodio, un compuesto que suele confundirse con el bicarbonato común, pero que posee propiedades desengrasantes y desinfectantes mucho más potentes cuando se activa con calor.

El proceso descrito por el ingeniero es sencillo pero riguroso. Consiste en colocar una o dos cucharadas de percarbonato en el fondo del recipiente de la freidora, manteniendo la rejilla en su lugar. Acto seguido, se debe verter agua a una temperatura cercana a la ebullición. Esta combinación genera una efervescencia inmediata que libera oxígeno activo, el cual se encarga de fragmentar las moléculas de grasa y desprender los sedimentos de los rincones más difíciles de alcanzar.

Fernández recomienda dejar que la mezcla repose durante exactamente quince minutos. Durante este intervalo, la solución trabaja de forma autónoma, permitiendo que el usuario limpie la parte exterior del equipo con un paño húmedo y desengrasante comercial para evitar que el polvo obstruya el sistema de ventilación.

Una vez transcurrido el tiempo, basta con desechar el líquido turbio y realizar un enjuague final. Este método no solo elimina la suciedad visible, sino que también neutraliza los olores a fritura rancia, prolongando la vida útil del electrodoméstico y garantizando una higiene superior en la preparación de alimentos.

