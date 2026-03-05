Rusia anuncia su postura oficial tras los ataques contra Irán: claves de la decisión del Kremlin

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, Rusia confirmó de manera oficial que no intervendrá militarmente en favor de Irán tras los recientes ataques sufridos por la nación persa.

A pesar de la estrecha relación de cooperación que ambos países han mantenido, el Kremlin dejó claro que su apoyo se limitará, por ahora, al ámbito diplomático y político, informó EFE.

Dicha decisión llega en un momento de máxima tensión internacional, luego de que las negociaciones mediadas por Omán fracasaran y terminaran en una ofensiva directa contra territorio iraní.

La postura oficial del Kremlin

El portavoz ruso, Dmitri Peskov, aclaró que no existe ninguna petición de ayuda militar sobre la mesa. Según explicó en rueda de prensa, Irán no ha solicitado la intervención de las tropas rusas, por lo que Rusia mantendrá su posición actual, la cual asegura es "bien conocida por todos".

Con estas declaraciones, el gobierno de Vladímir Putin busca disipar rumores sobre una posible entrada en la guerra.

Decepción por el fracaso diplomático

Moscú no ocultó su malestar por el rumbo que tomaron los diálogos de paz. Peskov expresó una "profunda decepción" al ver cómo los contactos entre EEUU e Irán, que contaban con la mediación de Omán, terminaron en lo que calificó como una "agresión directa". Para Rusia, la degradación de la vía diplomática es una señal alarmante que aleja cualquier solución pacífica a corto plazo.

Una relación de apoyo limitado

A pesar de que Teherán se convirtió en un aliado clave para Rusia (especialmente con el suministro de drones y equipo militar para la guerra en Ucrania), el apoyo no ha sido recíproco en el terreno de combate.

Rusia se limitó a condenar los ataques y el asesinato del líder supremo iraní, Sayyid Ali Jameneí. Además, exigió un alto al fuego inmediato y condenó la práctica de los "asesinatos políticos y la caza de los dirigentes de los Estados soberanos".

