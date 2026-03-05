Chavismo sale a la calle hoy 5 de marzo: ruta de las micromarchas en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Para este 5 de marzo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) convocó micromarchas en conmemoración de los 13 años del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez Frías.

Varios puntos de acceso están limitados en la capital, entre ellos:

Rincón del Taxista.

Paguita.

Escaleras del Calvario.

Plaza O'Leary.

Plaza Miranda.

Todas las micromarchas se encontrarán en el Cuartel de la Montaña.

¿Cuáles son las rutas?

Rincón del Taxista: La Pastora, Sucre, El Junquito.

Paguita: El Valle, Coche, Santa Rosalía.

Escaleras del Calvario: Altagracia, Catedral, San Juan, Santa Teresa, 23 de enero.

Plaza O'Leary: Candelaria, San Agustín, San José, El Recreo, San Bernardino, San Pedro.

Plaza Miranda: Antimano, Caricuao, Macarao, La Vega, El Paraíso.

