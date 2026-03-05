Alianza: Francia autoriza a EEUU a utilizar sus bases militares

Suscríbete a nuestros canales

París, 5 mar (EFE).- Francia anunció este jueves que ha autorizado que aviones estadounidenses utilicen sus bases en Oriente Medio, en plena campaña de ataques a Irán, y lo justificó para contribuir así a la protección de sus socios en la región, según fuentes del Estado Mayor del Ejército.



Fuentes del Estado Mayor del Ejército confirmaron a EFE la información revelada inicialmente por la cadena LCI, y subrayaron que esa autorización, "en el marco de nuestras relaciones con Estados Unidos", es "temporal".



Las fuentes, que no quisieron precisar en qué bases van a operar las naves estadounidenses, subrayaron que la decisión se ha tomado "con el objetivo de la protección de nuestros socios" en Oriente Medio.



Por otro lado, la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, indicó este jueves en una entrevista a la emisora RTL que desde el comienzo de la guerra el pasado fin de semana su país había enviado seis cazas Rafale adicionales a los que ya tenía destacados en sus bases en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).



En los EAU, dos bases en los que hay militares franceses fueron objeto de ataques iraníes a comienzos de semana, pero Vautrin hizo hincapié en que "no tenemos la certidumbre" de que el objetivo fueran las fuerzas francesas, ya que esas instalaciones son utilizadas también por el Ejército de los EAU.



En cualquier caso, recordó que no hubo víctimas ni heridos en esos ataque iraníes y las bases están completamente operativas.



Sobre el despliegue militar francés por la guerra, la ministra explicó que el portaaviones Charles de Gaulle, que estaba en el Báltico, va a llegar "a finales de esta semana o a comienzos de la próxima" al Mediterráneo, donde va a una zona que no quiso determinar para una misión de seguridad marítima.

Proteger a los socios

Francia ha criticado a Estados Unidos e Israel por desencadenar los ataques contra Irán al margen de cualquier legalidad internacional, pero ha puesto el acento en que la responsabilidad última de lo que está ocurriendo la tiene Irán por haber violado durante años la legalidad internacional con sus programas de armamento, tanto el nuclear como el balístico, y por el apoyo que ha dado a movimientos terroristas en la región.

Sus prioridades ante el conflicto en marcha, además de proteger a los 400.000 franceses que están en Oriente Medio, son apoyar a sus socios "injustamente atacados por el régimen iraní" o restablecer la circulación de las rutas marítimas que se han visto perturbadas, para lo que ha propuesto la creación de una coalición. EFE



