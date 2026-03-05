Banesco actualiza los límites de retiro en cajeros automáticos: MONTOS

Banesco anunció nuevos montos para el retiro de efectivo en sus cajeros automáticos.
La información fue difundida a través de cuenta de X.
¿Cuáles son los límites?
Para clientes de Banesco:
- Operaciones máximas diarias: 4.
- Monto máximo por operación: Bs 3.000.
- Monto máximo de retiro diario: Bs 9.000.
Para clientes de otros bancos:
- Operaciones máximas diarias: 4.
- Monto máximo por operación: Bs 400.
- Monto máximo de retiro diario: Bs 400.
