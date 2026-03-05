Bancos

Banesco actualiza los límites de retiro en cajeros automáticos: MONTOS

Se pueden hacer cuatro operaciones diarias

Por Maria Isabel Rangel
Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 08:56 am
Referencial

Banesco anunció nuevos montos para el retiro de efectivo en sus cajeros automáticos.

La información fue difundida a través de cuenta de X.

¿Cuáles son los límites?

Para clientes de Banesco:

  • Operaciones máximas diarias: 4.
  • Monto máximo por operación: Bs 3.000.
  • Monto máximo de retiro diario: Bs 9.000.

Para clientes de otros bancos: 

  • Operaciones máximas diarias: 4.
  • Monto máximo por operación: Bs 400.
  • Monto máximo de retiro diario: Bs 400.

