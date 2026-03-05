¿Lavado de dinero o emprendimiento legal? Así funciona el negocio de la hija de "El Mencho" en California

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, el diario The New York Post identificó a Laisha Michelle Oseguera González, hija del fallecido líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ortena, conocido como "El Mencho", como la persona a cargo de un establecimiento llamado El Rincón La Chulis.

Esta cafetería se encuentra en un centro comercial en Perris y ofrece un ambiente familiar junto con un menú que resalta la auténtica cocina mexicana.

Los clientes disfrutan de platillos como chilaquiles, tortas de mole y café de especialidad. Las reseñas en redes sociales elogian la decoración acogedora y el excelente servicio que se brinda.

Laisha Oseguera prefiere mantener un perfil bajo. A diferencia de sus hermanos, ella no enfrenta cargos criminales en Estados Unidos y se encarga del negocio mientras se mantiene alejada de la atención pública relacionada con su familia.

Fuentes consultadas por Univision mencionan que los empleados la describen como una persona respetuosa. Ella evita hablar de su padre, "El Mencho".

Infobae también reportó que el menú incluye moca mexicana y postres creativos. Laisha afirma que su sustento proviene únicamente de actividades comerciales legítimas y familiares.

El entorno familiar y legal del negocio de la hija de “El Mencho”

El negocio opera de manera legal y no figura en las listas de la OFAC. Las autoridades estadounidenses no han relacionado este café con actividades de lavado de dinero.

Sin embargo, el esposo de Laisha está cumpliendo actualmente una condena por narcotráfico. Cristian Gutiérrez Ochoa fue sentenciado a 11 años de prisión en diciembre pasado.

Por otro lado, su hermana Jessica Johana ya cumplió una condena en 2022. La familia Oseguera González sigue bajo la vigilancia constante de las agencias federales.

El impacto en la comunidad local de California

Los vecinos de Perris describen la cafetería como un lugar tranquilo y normal. Muchos no estaban al tanto del vínculo de la dueña con el famoso narcotraficante mexicano que fue abatido recientemente.

Un informe de El Financiero señala que los precios son bastante accesibles. Un café espresso cuesta menos de cuatro dólares en este rincón gastronómico de California.

En este momento, el futuro del local es incierto tras la muerte de "El Mencho". Laisha no ha regresado al establecimiento desde que asistió al sepelio en Guadalajara.

