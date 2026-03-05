CNE activa plataforma para la Primera Consulta Popular Nacional 2026

Suscríbete a nuestros canales

Dicho mecanismo le permite a los ciudadanos confirmar su centro de votación y, al mismo tiempo, evaluar el conjunto de proyectos postulados dentro de sus Circuitos Comunales. Según lo dio a conocer el CNE, el principal objetivo es proveer el acceso a la información técnica pertinente antes del sufragio.

Si bien, los votantes pueden ingresar a los datos por medio del dominio oficial consultapopular.cne.gob.ve . Luego de ingresar el número del documento de identidad, el sistema proporciona la ubicación exacta con respecto a la mesa de votación correspondiente y la lista detallada de las propuestas comunitarias existentes las cuales se someterán al sufragio en su zona geográfica correspondiente.

Por otro lado, la consulta del próximo domingo 8 de marzo pertenece a la política de gestión directa con respecto a los recursos de las comunidades organizadas. Según el Ministerio para las Comunas, los proyectos postulados cubren áreas de servicios públicos, salud, infraestructura y educación, los cuales, previamente, han sido sometidos a debates en asambleas ciudadanas.

Por su parte, el CNE, actuando como órgano rector del Poder Electoral, provee el soporte técnico y logístico con el objetivo de garantizar la transparencia de dicho proceso. Del mismo modo, las autoridades incentiva a la población a llevar a cabo la verificación previa para aumentar el flujo de participantes durante la jornada del domingo 8 de marzo.

Con información de AVN

