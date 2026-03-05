CNE

CNE activa plataforma para la Primera Consulta Popular Nacional 2026

El Consejo Naional Electoral (CNE)  activó su plataforma digital de consulta para la Primera Consulta Popular Nacional del presente año 2026 con respecto a la jornada de votación pautada para el próximo domingo 08 de marzo. 

Por Ana Maxiel Mariño
Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 09:26 am
CNE activa plataforma para la Primera Consulta Popular Nacional 2026
Foto: La Radio del Sur

Dicho mecanismo le permite a los ciudadanos confirmar su centro de votación y, al mismo tiempo, evaluar el conjunto de proyectos postulados dentro de sus Circuitos Comunales. Según lo dio a conocer el CNE, el principal objetivo es proveer el acceso a la información técnica pertinente antes del sufragio. 

Si bien, los votantes pueden ingresar a los datos por medio del dominio oficial consultapopular.cne.gob.ve  . Luego de ingresar el número del documento de identidad, el sistema proporciona la ubicación exacta con respecto a la mesa de votación correspondiente y la lista detallada de las propuestas comunitarias existentes las cuales se someterán al sufragio en su zona geográfica correspondiente. 

Por otro lado, la consulta del próximo domingo 8 de marzo pertenece a la política de gestión directa con respecto a los recursos de las comunidades organizadas. Según el Ministerio para las Comunas, los proyectos postulados cubren áreas de servicios públicos, salud, infraestructura y educación, los cuales, previamente, han sido sometidos a debates en asambleas ciudadanas. 

Por su parte, el CNE, actuando como órgano rector del Poder Electoral, provee el soporte técnico y logístico con el objetivo de garantizar la transparencia de dicho proceso. Del mismo modo, las autoridades incentiva a la población a llevar a cabo la verificación previa para aumentar el flujo de participantes durante la jornada del domingo 8 de marzo. 

 

Con información de AVN

 

También puede visitar nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
belleza
Estados Unidos
hogar
Jueves 05 de Marzo - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América