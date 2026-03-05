Actualidad

Empresas Polar anuncia alianza para distribuir un reconocido producto: detalles

Por Robert Lobo
Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 09:14 am
Este 4 de marzo, Empresas Polar anunció su incursión al mercado del café en Venezuela, consolidando una alianza comercial con Cafanca para distribuir sus marcas Café Anzoátegui y Buen Café.

"¡La arepa hecha con P.A.N. ya tiene su compañero ideal! Gracias a nuestra sólida red logística, a partir de ahora, llevaremos a cada rincón el sabor de Café Anzoátegui y Buen Café. Desde el único descafeinado nacional hasta blends con notas de chocolate y canela, garantizamos calidad y variedad en todos los anaqueles del país", detalló Polar.

Bajo este acuerdo, Empresas Polar aporta su robusta capacidad de distribución para que el café con los mejores granos provenientes de los principales ejes cafetaleros venezolanos producidos por Cafanca lleguen a todos los rincones del país.

"Como afirma nuestro Presidente Ejecutivo, Lorenzo Mendoza: "Hemos acompañado a nuestros consumidores en sus mesas... ahora le sumaremos un buen café. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir ofreciendo marcas que generen valor en cada hogar", agregaron.

Jueves 05 de Marzo - 2026
