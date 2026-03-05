Azerbaiyán eleva la cifra de heridos tras agresión con drones iraníes: paralizan aeropuerto principal

Suscríbete a nuestros canales

El número de heridos tras el ataque con drones iraníes contra la región de Najicheván, en Azerbaiyán, aumentó en las últimas horas.

De acuerdo con la agencia EFE, el Gobierno de Azerbaiyán reaccionó con firmeza, calificando el hecho como una violación a su soberanía.

Mientras el Ministerio de Defensa prepara medidas de respuesta para proteger su territorio, el presidente Ilham Aliyev convocó al Consejo de Seguridad para analizar las implicaciones del ataque.

Impacto en el transporte y la población

Según los informes médicos, las cuatro víctimas se encuentran estables y bajo observación en un hospital local.

El ataque se centró en puntos estratégicos, siendo el Aeropuerto Internacional de Najicheván uno de los blancos principales. Al ser la única terminal civil que conecta este enclave con el resto de Azerbaiyán y países como Turquía y Rusia, las operaciones aéreas están suspendidas por completo.

Además del aeropuerto, uno de los drones impactó cerca de una escuela en la aldea de Shekerabad, aumentando la preocupación entre los civiles.

Tensión diplomática y seguridad

Ante la gravedad de los hechos, Bakú citó de urgencia al embajador iraní para exigir explicaciones formales. Las autoridades azerbaiyanas ya iniciaron un proceso penal para investigar el ataque.

Dicho suceso ocurre en un contexto de alta tensión, siendo la primera vez que el conflicto que afecta a Irán se traslada directamente a territorio del Cáucaso Sur.

¿Qué más se conoce sobre el conflicto actual?

Azerbaiyán mantiene una relación cercana con Israel, aunque aclaró que no alberga bases militares estadounidenses en su suelo. Esta distinción es clave, ya que otros países de la zona sí sufrieron epresalias tras las recientes ofensivas contra Irán.

Un factor adicional de complejidad es la presencia de millones de personas de origen azerbaiyano que viven en territorio iraní, especialmente en las zonas cercanas a la frontera.

