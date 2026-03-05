Peligro en la escuela: adolescente detenido por llevar un arma cargada

Suscríbete a nuestros canales

Un adolescente de 16 años de edad resultó detenido, luego de que lo sorprendieran con un arma de fuego dentro de su escuela.

El jovencito, estudiante de una escuela secundaria del Lower East Side de Manhattan (Nueva York) quedó bajo custodia de las autoridades de Seguridad Escolar del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). La pistola que portaba estaba cargada.

Los administradores de la escuela “Cascades High School” recibieron una denuncia anónima de que un adolescente tenía un arma en su poder, cerca de las 11:15 de la mañana del martes.

El adolescente forcejeó con las autoridades por el arma

La policía externa y los agentes de seguridad escolar encontraron al adolescente y lo confrontaron. De acuerdo con los reportes, los oficiales forcejearon con el joven y lo tiraron al suelo antes de detenerlo.

En el momento de su captura, el adolescente tenía un arma de fuego escondida en su cintura. No se reportaron heridos y no se presentaron cargos penales de inmediato, indicó Daily News.

La Secundaria Cascades no cuenta con detectores de metales dentro de la escuela, remarcó el medio local.

Niña apuñala a su compañero en una escuela

El arresto se produjo un día después de que una niña de 11 años fuese arrestada por apuñalar a un alumno de 12 dentro de su escuela secundaria en El Bronx.

En este último caso, los menores de edad tuvieron una discusión, cuando la niña apuñaló a su compañero de clase con un cuchillo de cocina en la escuela “P.S./I.S. 218 Rafael Hernandez Dual Language Magnet School”, cerca las 11 de la mañana de este lunes, informó la Policía de Nueva York.

Según El Diario NY, el herido fue trasladado al Hospital Lincoln en condición estable. La niña está acusada de agresión, como siendo menor de edad, y fue entregada a sus padres. Se espera que enfrente los cargos en el Tribunal de Familia.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube