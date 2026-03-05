¡Cerveza al aire libre! Nueva York planea "Zonas de Entretenimiento" para el Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Con el Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, Nueva York se prepara para una transformación histórica en sus calles.

Este jueves el debate en Albany se centra en la Ley HOST (Hospitality and Open Space Transformation Act), una propuesta que busca permitir el consumo de alcohol al aire libre durante el torneo, convirtiendo a la ciudad en una verdadera fiesta global.

El asambleísta Tony Simone (D-Manhattan) impulsa esta medida con un objetivo claro: que los pequeños negocios sean los protagonistas en la "alineación inicial" del evento deportivo más grande del mundo.

¿Qué es la Ley HOST y cómo funcionaría?

El proyecto busca crear "Zonas de Entretenimiento" temporales. A diferencia de las restricciones actuales, los aficionados podrían disfrutar de una bebida mientras caminan por zonas designadas sin estar confinados al interior de un bar.

Ubicaciones clave: Se planean cierres temporales de calles en avenidas de alta densidad, como la 9ª Avenida en Hell's Kitchen y la 8ª Avenida en Chelsea .

Vigencia: Las zonas estarían activas exclusivamente durante el Mundial, del 11 de junio al 19 de julio de 2026 .

Horarios extendidos: La ley también permitiría que los bares abran más temprano o cierren más tarde para transmitir partidos que se jueguen en husos horarios extranjeros.

Reglas claras: lo que NO cambia

A pesar de la flexibilización, Simone ha sido enfático en que la seguridad y el orden siguen siendo prioridad. La Ley HOST establece límites estrictos:

Solo licencias vigentes: No se crearán nuevas licencias; solo podrán participar negocios que ya tengan permiso para vender alcohol. Sin cambios en la edad legal: La edad mínima para consumir alcohol seguirá siendo de 21 años y la vigilancia policial se mantendrá activa. Adhesión voluntaria: Ciudades y condados tendrán la libertad de decidir si desean implementar estas zonas en sus jurisdicciones.

Nueva York vs. el mundo

La propuesta no es un experimento a ciegas. Ciudades como Seattle y varios estados en California ya han aprobado medidas similares para el Mundial.

Actualmente, Nueva York solo cuenta con "fan zones" limitadas en el Rockefeller Center y el Centro Nacional de Tenis en Queens; la Ley HOST llevaría esa experiencia directamente a los barrios residenciales y comerciales.

"El Mundial se acerca, actuemos o no. Queremos asegurarnos de que nuestras pequeñas empresas aprovechen esta oportunidad económica única", afirmó Simone ante el comité.

