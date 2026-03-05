El camino hacia el amor propio: estrategias psicológicas para fortalecer la confianza femenina

Suscríbete a nuestros canales

El bienestar emocional es una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual, especialmente entre el sector femenino, que a menudo enfrenta presiones externas desmedidas. Fortalecer la seguridad en una misma no es solo una cuestión de estética o de éxito profesional, sino una necesidad vital para alcanzar una vida plena y equilibrada.

Expertos en salud mental coinciden en que este proceso no se logra con fórmulas mágicas, sino a través de un compromiso consciente con el propio ser.

Foto: Freepik

El camino hacia el amor propio

De acuerdo con la especialista Marimi García, la valoración personal no es un reflejo directo de los acontecimientos externos, sino de la interpretación que cada mujer hace de sus propias vivencias. En este sentido, la baja autoestima suele manifestarse a través de señales claras, como la búsqueda constante de aprobación por parte de terceros, el temor paralizante al error y un diálogo interno cargado de críticas severas.

Muchas mujeres caen en la trampa de no sentirse "suficientes", incluso cuando sus logros son evidentes, debido a heridas emocionales del pasado o a la falta de validación durante la etapa de crecimiento.

Para revertir esta situación, se propone un esquema de trabajo basado en cuatro pilares fundamentales: el reconocimiento de la propia identidad, la aceptación de las debilidades sin juzgarse, el cuidado integral del cuerpo y la mente, y la coherencia de vivir de acuerdo con los valores personales.

La clave reside en dejar de intentar demostrar algo al mundo y empezar a abrazar la autenticidad. Al respecto, la experta enfatiza que mejorar el concepto que tenemos de nosotras mismas es un ejercicio de "hacer" y no solo de pensar positivamente; requiere acciones concretas como establecer límites saludables y aprender a decir "no" sin experimentar sentimientos de culpa.

Complementariamente, se sugiere transformar la "voz interior" negativa por una perspectiva más realista y compasiva. En lugar de centrarse exclusivamente en corregir defectos, la estrategia debe enfocarse en potenciar las virtudes naturales que cada mujer posee.

El autocuidado no debe entenderse como un acto de vanidad, sino como una herramienta de respeto hacia el propio tiempo y las necesidades biológicas. Al final del día, el objetivo es cultivar un afecto propio que sea sólido y resistente a las fluctuaciones del entorno, permitiendo que cada mujer se convierta en su principal aliada.

