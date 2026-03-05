Pago de trimestres 2026: Alcaldía de Caracas pone fecha límite a conductores

Suscríbete a nuestros canales

La Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación (Sumar) de la Alcaldía de Caracas instó a los conductores de la ciudad a cumplir con el pago del Impuesto sobre Vehículos, también conocidos como trimestres.

Para el pago de este tributo municipal, las autoridades dieron plaza hasta el próximo 31 de marzo.

Métodos de pago

En sus redes sociales, la Alcaldía de Caracas indicó que para poder pagar los impuestos las personas deben registrarse en https://caracas.sigat.net/.



Los métodos de pago que aceptan en Sumar son las transferencias bancarias o pago móvil, no aceptan efectivo.

Una vez que se realice el pago de los trimestres, la Alcaldía de Caracas le permitirá al usuario descargar un certificado que contiene un código QR. Las autoridades recomiendan a los conductores tener este documento impreso junto con el resto de la documentación del vehículo.

Paso a paso para el pago de los trimestres de los vehículos

Paso 1: Puede registrarse o actualizar tus datos en la página caracas.sigat.net y, si es un nuevo usuario, deberá crear su perfil con su cédula de identidad y RIF en formato PDF, este último deberá adjuntarlo durante el registro.

Paso 2: Debe ingresar en la pestaña de impuesto sobre vehículos.

Paso 3: Deberá llenar el formulario con las características del vehículo y datos personales del propietario que solicita el sistema.

Paso 4: Adjunta los documentos solicitados como certificado de origen, carnet de circulación o título de propiedad, matrícula del vehículo o escritura de compraventa, documento de compra o transferencia autenticado y comprobante del último pago en formato PDF.

Paso 5: Luego de registrarse tendrá que esperar aproximadamente cinco días hábiles para conocer el monto a pagar, también será notificado vía correo electrónico. Después de unos días, la página reflejará el importe y los datos bancarios a dónde podrá realizar pago móvil o transferencia.

Paso 6: Debe notificar el pago en la plataforma, imprimir la solvencia y recortar el certificado que aparece en la parte inferior. También debe tener este recibo a la mano o entre sus documentos personales.

Es de recordar que los montos pueden variar según el tipo de vehículo que posea y debe estar atento a las fechas de pago establecidas por el municipio Libertador.

