Escalada en el Mediterráneo: El eje París, Atenas y Roma despliega recursos militares

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron asumió la iniciativa durante la mañana de este jueves 5 de marzo, de llamar a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni y, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis.

Del mismo modo, los tres mandatarios de dichas naciones europeas "acordaron coordinar el despliegue de recursos militares en Chipre y el Mediterráneo oriental y colaborar para garantizar la libertad de navegación en el Mar Rojo" según fuentes de la Presidencia de Francia.

Si bien, la aportación militar por parte de Francia, Grecia e Italia para la defensa de Chipre y a la estabilidad en Oriente Medio entra directamente en el contexto de la creciente tensión que existe en el Mediterráneo oriental, considerable por los recientes ataques relacionados al aumento bélico entre Irán e Israel, apoyado por Estados Unidos.

Por otro lado, durante esta semana, Francia informó sobre el envío de una fragata de sistemas antimisiles y antidrones a Chipre, esto en apoyo a la seguridad de la isla luego del ataque a una base militar británica.

Además, Macron anunció el refuerzo del mecanismo militar francés en la región, el cual incluye el despliegue de medios aéreos, sistemas de defensa antiaérea y el envío de portaviones Charles de Gaulle a Oriente Medio referentes a una iniciativa para resguardar las principales vías marítimas amenazadas actualmente por el conflicto.

No obstante, la nación francesa enfatizó que su actuación tiene como objetivo defender sus intereses y los de sus socios sin ofensivos.

En el caso de Italia, dio a conocer el envío de buques pertenecientes a la Marina Militar a Chipre y el despliegue de sistemas de defensa antimisiles y antidrones específicamente a países del Golfo los cuales solicitaron apoyo luego de los ataques por parte de Irán.

Roma, por su parte, precisó su intensión para desplegar un dispositivo multidominio en Oriente Medio y preservar un mecanismo de consulta constante junto a socios de Europa. Al mismo tiempo, destacó que su objetivo es otorgar respuesta a las peticiones de las naciones aliadas para proteger el tráfico marítimo comercial en una región estratégica.

Luego del impacto de drones provenientes del Líbano contra una base británica en Chipre, Gracia decidió desplegar cazas F-16 y fragatas para fortalecer la defensa de la isla. Es importante destacar que una de las fragatas enviadas está equipada con sistemas con capacidad para detectar drones a baja altura.,

Finalmente, Grecia instaló un sistema de misiles antiaéreos Patriot en la isla de Cárpatos como medida de refuerzo, específicamente, en el Mediterráneo oriental.

