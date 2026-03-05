Cierran Camp East Montana para visitantes por este motivo: todo lo que sabemos sobre el brote en el centro de ICE

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó al menos 14 casos activos de sarampión dentro del campamento de detención Camp East Montana, El Paso, Texas.

Fuentes del Departamento de Salud de El Paso informaron que el brote afecta gravemente la operatividad del centro, que alberga a más de 3.000 personas.

Cuarentena y aislamiento estricto en el centro de detención del ICE en Texas

La congresista Veronica Escobar informó que el personal médico está manteniendo a 112 personas en aislamiento preventivo para evitar que el virus se propague aún más.

Los protocolos de salud impiden la entrada de abogados y familiares. Esta medida tiene como objetivo proteger tanto a los detenidos como a la comunidad externa de Texas.

Antecedentes de crisis sanitaria por el brote de sarampión en Texas

Este no es el primer incidente del año. En febrero, el centro residencial de Dilley, también en Texas, reportó los primeros casos de esta enfermedad viral.

Según informes de The Texas Tribune y ABC News, la instalación de El Paso ya había enfrentado brotes de tuberculosis y COVID-19 en meses anteriores.

Presión para el cierre definitivo

Organizaciones civiles y legisladores demócratas están pidiendo ahora el cierre total del campamento. Argumentan que las condiciones de hacinamiento facilitan la propagación de enfermedades peligrosas.

Documentos obtenidos por The Washington Post sugieren que el gobierno está considerando rescindir el contrato de 1.200 millones de dólares que actualmente mantiene este centro en funcionamiento.

Medidas clave contra el sarampión en centro de detención del ICE en Texas

Para detener la propagación del virus, las autoridades de salud y los especialistas recomiendan seguir estas acciones de inmediato:

Revisa tu esquema de vacunación: Verifica que los niños tengan las dos dosis de la vacuna S RP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis). Los adultos que no estén seguros de su inmunidad deben acudir al centro de salud por la vacuna SR .

Fortalece la higiene de manos: Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón, o utiliza desinfectante con al menos 70% de alcohol para eliminar rastro del virus.

Practica el protocolo de estornudo: Cubre tu nariz y boca con el ángulo interno del brazo al toser o estornudar. Esto evita que las gotas de saliva viajen por el aire.

Evita el contacto con personas enfermas: Mantén distancia de individuos que presenten fiebre y erupciones cutáneas hasta que un médico descarte la infección.

Ventila los espacios: Abre ventanas en casa, escuelas y oficinas. El aire fresco reduce drásticamente la concentración del virus en ambientes cerrados.

Identifica los síntomas a tiempo: Vigila la aparición de fiebre alta, tos, secreción nasal y manchas rojas en la piel. Ante la sospecha, busca atención médica inmediata y evita la automedicación.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube