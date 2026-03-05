Madre relata los momentos de terror que vivió durante un robo en su vivienda: acusa a un venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Tres presuntos delincuentes, entre ellos un hombre venezolano, ingresaron en una vivienda con la intención de cometer un robo, mientras una mujer se encontraba sola con su hija.

El incidente se registró cerca de las 10:00 de la noche de este lunes, cuando los sujetos irrumpieron en la casa ubicada en el sector Villa San Valentín, en Lomas de San Andrés, en la comuna de Concepción, Chile.

La madre estaba sola con su hija pequeña

En el inmueble se encontraba la propietaria, identificada solamente como Daniela, le hacía compañía a su niña de siete años, mientras esta dormía.

Los sujetos encapuchados entraron a la casa tras forzar una ventana y, una vez en el interior, se dirigieron hasta la habitación donde estaba la mujer junto a la menor.

Una vez que las ubicaron, amenazaron a la madre mientras recorrían la casa en busca de objetos de valor.

El asalto se extendió por, al menos, 10 minutos, tiempo en el que la familia vivió momentos de angustia, publicó BioBioChile.

Acusa a un venezolano entre los delincuentes

De acuerdo con el testimonio de la víctima, los antisociales eran dos hombres y una mujer, entre ellos, dos serían de nacionalidad chilena y uno venezolano. Estos llegaron al lugar en un vehículo con encargo por robo, lo que quedó registrado en cámaras de seguridad del sector.

La Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias, según informó el comisario Rafael Fernández.

Luego de que los delincuentes huyeran del lugar, la víctima solicitó ayuda a sus vecinos, hecho que generó temor entre los residentes de la villa.

