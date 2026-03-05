Venezuela y EEUU firman acuerdo multimillonario para la explotación de oro: detalles de la ruta

Suscríbete a nuestros canales

La empresa estatal venezolana Minerven selló recientemente un pacto con la comercializadora Trafigura para vender hasta 1.000 kilogramos de oro que serán enviados a refinerías en EEUU.

El contrato establece el suministro de entre 650 y 1.000 kilos de metal con una pureza del 98%, aprovechando el valor actual del kilogramo de oro que ronda los 166.000 dólares.

Según información de Axios, la operación se concretó tras la visita del secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, a Venezuela para evaluar negocios en los sectores de petróleo y minería.

Detalles del contrato y transporte

Minerven entregará el oro en barras a Trafigura, empresa que también maneja contratos petroleros en el país por más de mil millones de dólares. Según los términos pactados, Trafigura se encargará del traslado del material hacia territorio estadounidense mediante un convenio independiente con el gobierno de ese país.

Control de recursos y transparencia

Fuentes cercanas a la negociación indican que este esquema permite a Venezuela acceder al sistema financiero estable de EEUU. El objetivo es que los ingresos por recursos naturales lleguen directamente al gobierno y al pueblo venezolano, eliminando la participación de mercados negros.

El acuerdo forma parte de una serie de contratos de extracción supervisados por el gobierno de Donald Trump, quien destacó la cooperación entre ambos países y los planes de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para reformar las leyes mineras locales.

Impacto en la relación comercial

Este es el tercer gran acuerdo de extracción bajo la actual supervisión estadounidense. La administración de Trump señaló que el flujo de recursos bajo estos estándares profesionales busca asegurar que la riqueza mineral de Venezuela se maneje de forma oficial, aprovechando el aumento en el precio del oro provocado por la incertidumbre financiera global.

