EEUU concede licencia a Gold Reserve Ltd tras años de disputas: condiciones para la negociación

El gobierno de EEUU otorgó permisos especiales que favorecen a empresas del sector minero y petroquímico.

Dichas medidas permiten retomar negociaciones comerciales y asegurar la continuidad operativa de activos clave bajo una supervisión directa del Departamento del Tesoro.

De acuerdo con medios internacionales, la decisión marca un cambio relevante en la política exterior estadounidense, facilitando que compañías seleccionadas resuelvan disputas legales o realicen transacciones específicas. Mientras algunas licencias son temporales para evaluar su impacto, otras ofrecen plazos más largos pero con condiciones estrictas.

Gold Reserve: 30 días para negociar

La minera canadiense Gold Reserve Ltd. recibió una autorización temporal de 30 días por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Este permiso permite a la firma entablar conversaciones directas con las autoridades venezolanas.

El Departamento del Tesoro analizará los resultados de este acercamiento una vez venza el plazo de un mes. Según el comportamiento de las partes y el avance de las negociaciones, el organismo decidirá si extiende la licencia o finaliza el permiso.

Monómeros extiende su operatividad

Por otro lado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), renovó por dos años la licencia que permite a la petroquímica Monómeros Colombo Venezolanos S.A. operar con el sistema financiero de EEUU.

Esta medida asegura que la empresa, junto a sus filiales dedicadas a la logística y servicios portuarios, pueda realizar pagos, recibir dividendos y mantener sus actividades comerciales habituales.

Control estricto de los ingresos

Bajo este nuevo esquema, los beneficios económicos de Monómeros no irán directamente a Venezuela. Las condiciones impuestas por Estados Unidos establecen lo siguiente:

El dinero generado debe depositarse en cuentas administradas por el gobierno estadounidense.

Solo se permite usar recursos fuera de este fondo para obligaciones locales, como impuestos o tarifas administrativas.

No se pueden realizar negocios con personas o empresas que aparezcan en las listas de sancionados.

