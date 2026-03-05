¿Tienes estos congelados? Amplían retiro urgente por fragmentos de vidrio en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como una medida preventiva aislada en febrero ha escalado a una de las alertas de seguridad alimentaria más grandes del año en Estados Unidos (EEUU).

Este marzo de 2026, la cadena Trader Joe’s ha confirmado la ampliación de su retiro voluntario de productos congelados, elevando la cifra total de alimentos afectados a casi 37 millones de libras debido a la posible presencia de restos de vidrio.

La alerta original, emitida el 19 de febrero, se centraba en lotes específicos de arroz frito.

Sin embargo, tras nuevas investigaciones del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) y múltiples quejas de consumidores, el fabricante Ajinomoto Foods North America, Inc. determinó que el problema es mucho más extenso de lo previsto.

La causa: el origen está en los vegetales

La investigación técnica ha identificado que el foco de la contaminación no fue el pollo ni el arroz, sino un ingrediente vegetal común: las zanahorias.

Al ser un componente utilizado en múltiples recetas, la posibilidad de contaminación cruzada obligó a retirar 16 variedades de productos bajo marcas como Trader Joe’s, Kroger, Tai Pei y Ling Ling.

Alcance en otras tiendas: Aunque el foco está en Trader Joe's, la ampliación afecta a productos vendidos en Kroger, Costco, Walmart y Whole Foods bajo las marcas Ling Ling y Tai Pei. Si sueles comprar en estos establecimientos, revisa también las etiquetas de arroz frito y ramen congelado de esas marcas.

Lista actualizada de productos afectados en Trader Joe’s

Si realizaste compras recientemente, revisa tu congelador de inmediato. Los productos de Trader Joe’s involucrados en esta expansión masiva son:

Producto Fechas de Caducidad (Best By) Chicken Fried Rice 04/03/2026 al 10/02/2027 Vegetable Fried Rice 28/02/2026 al 19/11/2026 Japanese Style Fried Rice 28/02/2026 al 14/11/2026 Chicken Shu Mai (Dumplings) 13/03/2026 al 23/10/2026

Dato clave: Verifica el número de establecimiento P-18356 dentro del sello de inspección del USDA en el empaque.

Guía de acción para el consumidor

Hasta este 5 de marzo de 2026, no se han confirmado lesiones graves, pero las autoridades insisten en que el riesgo es alto por la naturaleza del material (vidrio).

No lo consumas: incluso si no ves fragmentos a simple vista, el producto debe ser descartado. Reembolso total: puedes llevar el empaque (vacío o lleno) a cualquier tienda Trader Joe’s para recibir la devolución total de tu dinero. No necesitas el recibo de compra. Desecho seguro: si prefieres tirarlo, asegúrate de que el empaque esté cerrado para que ninguna persona o animal tenga acceso al contenido.

Para dudas directas: Trader Joe’s mantiene activa su línea de atención al 626-599-3817 (6:00 a.m. a 5:00 p.m. PT). También puedes contactar al proveedor Ajinomoto al 855-742-5011.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube