Nivel 2 de alerta CDC: lista de 32 países con riesgo de Polio y requisitos de vacuna para viajeros de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han elevado a Nivel 2 (Precauciones Reforzadas) la alerta de viaje para una lista de 32 naciones en cuatro continentes.

La medida responde a la detección y propagación del poliovirus en regiones que incluyen Europa, África y Asia, recordando que esta enfermedad, aunque controlada en gran parte del mundo, sigue siendo una amenaza latente para quienes no tienen sus vacunas al día.

¿Qué significa la alerta de Nivel 2?

No se trata de una prohibición de viaje, sino de una recomendación oficial de salud pública.

Los CDC aconsejan que cualquier adulto que haya completado su serie de vacunación infantil reciba una dosis única de refuerzo (booster) antes de partir hacia los destinos señalados si no la han recibido previamente como adultos.

Países bajo vigilancia (Marzo 2026)

La lista es diversa e incluye destinos de alto tráfico migratorio y turístico.

Entre ellos destacan:

Europa: Reino Unido, España, Alemania, Finlandia y Polonia.

Reino Unido, España, Alemania, Finlandia y Polonia. Medio Oriente y Asia: Israel, Gaza, Afganistán, Pakistán y Yemen.

Israel, Gaza, Afganistán, Pakistán y Yemen. África: Nigeria, República Democrática del Congo, Níger, Somalia y Zimbabue, entre otros.

El riesgo real: más que una enfermedad del pasado

La poliomielitis es un virus altamente contagioso que ataca el sistema nervioso. Aunque la mayoría de los infectados no presentan síntomas, 1 de cada 200 casos deriva en parálisis irreversible.

Transmisión: se propaga principalmente por vía fecal-oral o a través de agua y alimentos contaminados.

se propaga principalmente por vía fecal-oral o a través de agua y alimentos contaminados. Prevención en EEUU: el esquema estándar consiste en cuatro dosis aplicadas durante la infancia.

Sin embargo, los CDC advierten que el aumento de la "vacilación vacunal" ha dejado brechas de inmunidad que el virus está aprovechando para reaparecer.

El debate sobre la obligatoriedad

La alerta coincide con un clima de tensión política respecto a la inmunización en EEUU.

Mientras expertos como el Dr. Kirk Milhoan abogan por el "consentimiento informado" y la opcionalidad de las vacunas, las autoridades de salud global insisten en que la vacunación masiva es la única herramienta que ha evitado que miles de niños terminen en sillas de ruedas, citando el histórico caso del presidente Franklin D. Roosevelt.

Recuerda: No se requiere estatus legal para acudir a una clínica de salud pública en busca de la vacuna contra la polio. La salud pública es una prioridad y protegerte a ti protege a la comunidad.

Guía de servicio para el viajero

Si tienes planeado un viaje a alguno de estos países en las próximas semanas, sigue estos pasos:

Revisa tu registro de vacunas: si eres residente o inmigrante y no tienes tus récords de infancia, consulta con un centro de salud comunitario o tu médico de cabecera. Dosis de refuerzo: la vacuna inactivada contra el poliovirus (IPV) es segura y es la que se administra en EEUU. Una dosis de refuerzo antes de viajar garantiza una inmunidad del 99%. Higiene estricta: en los países de la lista, consume solo agua embotellada y evita alimentos crudos o mal lavados, ya que el virus puede sobrevivir en el agua potable si el saneamiento es deficiente. Cita médica: programa tu vacunación al menos 4 a 6 semanas antes de tu vuelo para que el cuerpo genere la respuesta inmunitaria necesaria.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube