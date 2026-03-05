¡Un encuentro de Hogwarts! Tom Felton comparte fotos junto a su colega Daniel Radcliffe

Suscríbete a nuestros canales

El actor británico Tom Felton sorprendió a sus seguidores al compartir nuevas fotos con Daniel Radcliffe durante un emotivo reencuentro en Nueva York. La cita tuvo lugar mientras Radcliffe presenta la obra Every Brilliant Thing en el Hudson Theatre.

Las imágenes muestran a Felton y Radcliffe abrazándose y posando juntos, recordando a los seguidores que el vínculo creado durante la filmación se mantiene fuerte incluso años después de finalizar la saga cinematográfica.

Escenas que despiertan nostalgia

En las fotos, se observa a ambos actores con sonrisas cómplices, evocando instantáneamente los recuerdos de sus personajes en Hogwarts. Los seguidores no tardaron en reaccionar en redes sociales, llenando las publicaciones de comentarios emotivos y de asombro por verlos juntos nuevamente.

Este reencuentro demuestra que, fuera de las cámaras, Felton y Radcliffe han mantenido una relación cercana y respetuosa, que refleja la amistad genuina más allá de la pantalla grande.

Un toque de humor mágico

Acompañando las imágenes, Felton escribió con humor: “Escobas a Broadway”, un guiño divertido que mezcla el mundo de Harry Potter con la experiencia teatral de Radcliffe.

La amistad que supera la ficción

Aunque Draco Malfoy y Harry Potter eran rivales en la historia, en la vida real, Felton y Radcliffe han demostrado que la amistad perdura. Reencuentros como este recuerdan a los seguidores que los lazos forjados durante la filmación de Harry Potter continúan vigentes, y que la magia del cine también reside en las relaciones humanas que deja tras de sí.

