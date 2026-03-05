Crisis humanitaria: Senegal rescata a 139 migrantes tras once días a la deriva en altamar

Suscríbete a nuestros canales

Nairobi, 5 mar (EFE).- La Marina Nacional de Senegal informó este jueves de que rescató a 139 migrantes y el cuerpo de un bebé recién nacido de un cayuco que llevaba once días a la deriva en el océano Atlántico.

Según el comunicado de la Armada, la embarcación había partido desde Gambia y los supervivientes fueron desembarcados en la Base Naval Almirante Faye Gassama, en Dakar, capital de Senegal, y puestos a disposición de las autoridades.

Las travesías en embarcaciones precarias desde la costa de África occidental hacia las islas Canarias o el norte de África son frecuentes y conllevan altos riesgos para quienes tratan de emigrar de forma irregular, especialmente cuando las embarcaciones permanecen varios días a la deriva en el océano.

La ruta migratoria desde la costa africana hasta Canarias, conocida como "ruta atlántica", es considerada una de las más peligrosas del mundo, con miles de fallecidos cada año.

Según el informe anual "Monitoreo Derecho a la Vida 2025", de la ONG española Caminando Fronteras y presentado a finales de diciembre de ese año, 3.090 personas fallecieron o desaparecieron intentando llegar a las costas españolas desde las distintas rutas.

La "ruta Canaria" continúa siendo la más letal con 1.906 víctimas registradas en 2025, aunque se observó un descenso significativo respecto a las 10.457 víctimas de 2024.

A finales del pasado febrero, la ONG alertó sobre la desaparición de al menos tres pateras con 81 personas que zarparon desde Argelia con destino a las Islas Baleares. EFE

