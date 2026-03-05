La "Invasión" de los Billonarios: por qué Bezos, Zuckerberg y Page eligieron Florida en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El mercado inmobiliario de Miami Beach vive una transformación sin precedentes. Mientras el resto de Estados Unidos enfrenta un estancamiento en las ventas debido a las altas tasas de interés, una élite de multimillonarios de la tecnología y las finanzas está protagonizando una "fiebre del oro" en las islas artificiales de la bahía de Biscayne.

Nombres como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Larry Page han recalibrado el valor de la tierra en el sur de Florida, convirtiendo las mansiones de lujo en una nueva clase de activo donde el precio ha dejado de ser un obstáculo.

El búnker de los 100 millones: compras récord

La escasez de propiedades de élite —con solo ocho casas unifamiliares en Miami listadas por más de $50 millones— ha llevado a cierres de contratos fuera del mercado, negociados en yates y clubes exclusivos como el La Gorce Country Club.

Comprador Propiedad / Ubicación Monto Detalle Mark Zuckerberg Indian Creek Village $170 millones La venta más cara en la historia de Miami-Dade. Larry Page Coconut Grove $173.4 millones Compra de dos propiedades colindantes. Michael Ferro, Jr. Star Island $120 millones Propiedad de una hectárea frente al mar. Nick Maounis La Gorce Circle $74.25 millones Mansión de 9 dormitorios.

Indian Creek: el epicentro de los titanes

Ningún lugar refleja mejor esta concentración de riqueza que Indian Creek Village. Conocida como el "búnker de los multimillonarios", esta isla privada cuenta con su propia fuerza policial y un acceso extremadamente restringido.

Residentes ilustres: Jeff Bezos (quien posee tres casas), Ivanka Trump, Jared Kushner y Tom Brady.

Estrategia de expansión: La tendencia actual no es solo comprar una casa, sino adquirir las propiedades vecinas para construir complejos masivos con jardines botánicos, helipuertos y canchas de tenis privadas.

La brecha económica: el reajuste del mercado

Mientras el precio promedio de la vivienda en Miami bajó un 7.2% en enero (ubicándose en $610,000), el sector de ultra-lujo se mueve en una realidad paralela.

Patrimonio concentrado: El 0.1% más rico de EE. UU. ha duplicado su riqueza desde 2020, acumulando $24.9 billones. Factor fiscal: Los altos impuestos en California y Nueva York, junto con la amenaza de nuevos impuestos al patrimonio, han acelerado la mudanza de grandes capitales hacia Florida, un estado sin impuesto sobre la renta. Logística de élite: El tráfico de la ciudad ha impulsado el transporte privado por agua y aire; Jeff Bezos, por ejemplo, utiliza helicópteros y lanchas rápidas para llegar a su hogar desde su jet privado.

Una nueva "Edad Dorada"

Promotores inmobiliarios comparan esta época con la de los Rockefeller y Vanderbilt. Hoy, los herederos de esa opulencia son los magnates de Silicon Valley.

En lugares como Allison Island y Sunset Island, se construyen mansiones con tecnología de inteligencia artificial y lámparas de diseño de $150,000, mientras los compradores tocan puertas de vecinos con cheques en blanco para convencerlos de mudarse.

