Audio de la ministra Margarita Robles enciende polémica política en España: ¿Qué le dijo al embajador de EEUU?

​El Ministerio de Defensa, en Madrid, fue el escenario de un tenso encuentro diplomático entre la ministra Margarita Robles y el recién nombrado embajador de EEUU en España, Benjamín León Jr.

La reunión entre ambos países se vio empañada por la filtración de un audio captado por las cámaras que cubrían el recibimiento oficial.

En este clip, de apenas cuatro segundos, se escuchaba una frase que el Partido Popular no tardó en difundir como una supuesta confesión política de la ministra a favor del presidente estadounidense. ​

Sin embargo, la acusación fue desmentida categóricamente, calificándola de "espuria y sesgada".

El origen de la confusión: frío y cortesía

Tras analizar grabaciones más extensas de medios como Europa Press y El Debate, se confirmó que la frase de la ministra fue "estoy cómoda" y no una declaración de lealtad política al presidente estadounidense, "estoy con Trump".

Robles, tras comentar que es "muy friolera", pidió permiso al embajador para apagar el aire o ajustar la calefacción. En el audio extendido se escucha a Benjamín León preguntar: "¿Tú estás cómoda?", a lo que la ministra responde: "No, no, yo estoy cómoda, lo que pasa es que aquí a veces...". Esta charla de cortesía fue la que se recortó para hacer parecer que Robles se posicionaba a favor de Donald Trump.

El uso político del vídeo

A pesar de las aclaraciones, el PP utilizó el extracto para lanzar duras críticas a los socios de la coalición de Gobierno, preguntándoles cómo veían "desde ese lado del muro" que una ministra apoyara al líder republicano.

La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo también cuestionó si los socios del Ejecutivo estaban al tanto del envío de una fragata armada a la zona de conflicto o si se habían enterado por la prensa, elevando el tono sobre la gestión de la política exterior española.

Tensión diplomática con Washington

Este malentendido se produce en un momento de extrema delicadeza para las relaciones entre España y EEUU. El presidente Donald Trump amenazó recientemente con cortar los tratos comerciales con España, calificando al país de "aliado terrible" por su postura sobre Irán. En la misma línea, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, tildó de "inaceptable" la gestión de Pedro Sánchez, quien por su parte criticó duramente el uso de la guerra para ocultar fracasos políticos.

