Lista de vehículos afectados por los nuevos llamados a revisión en EEUU: así puedes verificar el VIN

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) ha lanzado una serie de alertas masivas que impactan a millones de automóviles de diferentes marcas y modelos, desde camionetas de trabajo pesado hasta los más modernos vehículos eléctricos.

Vehículos deben ser revisados: un llamado urgente durante la Semana de Seguridad de Recalls

En el marco de la Semana de Retiros de Seguridad de Vehículos de Estados Unidos, que se celebra del 2 al 8 de marzo, la NHTSA ha redoblado sus esfuerzos para mantener informados a los propietarios.

Según datos oficiales de la agencia, en el último año se emitieron cerca de 1.000 llamados a revisión que afectaron a más de 29 millones de vehículos en todo el país.

Las fallas reportadas recientemente son bastante serias e incluyen:

Problemas en el tren motriz : Hay un riesgo de bloqueo de las ruedas traseras en algunos modelos de Ford.

: Hay un riesgo de bloqueo de las ruedas traseras en algunos modelos de Ford. Defectos en bolsas de aire: Se han emitido advertencias de "No conducir" para vehículos que tienen infladores Takata antiguos o repuestos de baja calidad.

Se han emitido advertencias de "No conducir" para vehículos que tienen infladores Takata antiguos o repuestos de baja calidad. Sistemas eléctricos y baterías: Se han reportado riesgos de cortocircuito en modelos eléctricos como el Hyundai IONIQ 5.

Se han reportado riesgos de cortocircuito en modelos eléctricos como el Hyundai IONIQ 5. Fallas de frenado: Se han detectado desconexiones del pedal de freno en ciertos modelos de Ford Transit 2025.

Marcas y modelos de los vehículos afectados en 2026

De acuerdo con los reportes de fuentes como Work Truck Online y el portal de datos de la NHTSA, la lista de vehículos involucrados en los llamados más recientes es extensa.

Fabricante Modelos Principales Afectados Causa del Recall Ford F-150, Maverick, Ranger (2021-2026) Software de control de transmisión Jeep / Ram Wagoneer S, Ram 1500 (2025-2026) Unidad de control de bolsas de aire Hyundai IONIQ 5 y IONIQ 9 (2025-2026) Cortocircuito en batería de alto voltaje BMW X3, Serie 2 Gran Coupe (2025-2026) Fallas en luces traseras y dirección Mercedes-Benz GLE 350, eSprinter (2025-2026) Cinturones de seguridad y sonido de alerta

¿Cómo verificar si tu vehículo está en la lista de los que ameritan revisión?

No te quedes esperando una carta en el correo, ya que esas notificaciones pueden tardar semanas en llegar.

Las autoridades sugieren que tomes la iniciativa y utilices las herramientas gratuitas que tienes a tu disposición:

Localiza tu VIN: El Número de Identificación del Vehículo (VIN) consta de 17 caracteres. Puedes encontrarlo en la esquina inferior izquierda del parabrisas o en la etiqueta de la puerta del conductor.

Usa el buscador de la NHTSA: Visita nhtsa.gov/recalls e ingresa tu VIN o tu número de placa.

App SaferCar: Descarga la aplicación oficial para recibir alertas automáticas en tu celular si se emite un nuevo recall para tu modelo.

Es importante mencionar que, todas las reparaciones relacionadas con un llamado a revisión por seguridad son gratuitas en los concesionarios autorizados del fabricante.



