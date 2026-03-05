¿Tienes full ansiedad? Este es el mejor remedio casero para calmarla de forma milagrosa y a muy bajo costo

Suscríbete a nuestros canales

El desequilibrio de los neurotransmisores es una de las causas más frecuentes por la cual aparece la ansiedad, dado que, la persona sufre una alteración en la comunicación neuronal, por ende, reduce el funcionamiento de los químicos que calman el cerebro.

Según la información divulgada por la Clínica de Barcelona, el consumo excesivo de cafeína también altera el sistema nervioso y al no ser controlado a tiempo puede aparecer el estrés crónico, acompañado de ataques de ansiedad.

En ese sentido, la Clínica mayo indica que la infusión de pasiflora contiene propiedades relajantes, lo cual tiene un efecto positivo en el sistema nervioso. Además, optimiza el funcionamiento del sistema digestivo.

¿Cómo debes tomar la infusión para aprovechar su efecto?

Se sugiere que la persona ingiera una taza de infusión de pasiflora sin azúcar luego del desayuno y otra una hora antes de dormir, con la finalidad de que el sistema nervioso se mantenga relajado.

Asimismo, es propicio acotar que si la persona tiene constantes ataques de ansiedad lo ideal es que asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indique cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para evitar los ataques de ansiedad la persona debe implementar una rutina de autocuidado que favorezca su salud mental.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube