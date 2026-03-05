¿El ayuno prolongado es beneficioso para tu salud?: Esto dice experto en nutrición y lanza alertas importantes

Suscríbete a nuestros canales

Se acerca Semana Santa y muchas personas comienzan a hablar de ayuno, es decir, de la abstención voluntaria, total o parcial, de consumir alimentos o bebidas durante un período de tiempo determinado.

Sin embargo, hay quienes durante todo el año pueden recurrir a esta práctica con el objeto de perder peso o desintoxicar el cuerpo, por ejemplo.

¿Es seguro el ayuno?

Esta práctica probablemente resulte segura en personas que están sanas, pero podría ser dañino para personas con ciertas afecciones de salud o mujeres que están embarazadas o lactando, refiere la web Cigna.

En tal sentido, la recomendación es que siempre que se tenga la idea de iniciar un tipo de ayuno, se consulte con un médico, sobre todo si será prolongado.

¡Atención!

Generalmente este tipo de ayuno que se caracteriza por comer poco o nada de alimentos o bebidas calóricas de manera consciente se lleva a cabo desde 24 o 48 horas, hasta 3 o más días.

Hallazgos revelan que el cuerpo que es sometido a esta práctica sufre cambios significativos en múltiples órganos. “Los resultados demuestran evidencia de beneficios para la salud más allá de la pérdida de peso, pero también muestran que cualquier cambio que puede alterar la salud parece ocurrir solo después de tres días sin comer”, comparte el sitio web IntraMed.

Por su parte, el nutricionista y farmacéutico, Javier Fernández señala que, “Un ayuno prolongado de 24 o más horas mejora la sensibilidad a los nutrientes y provoca un mayor reposo a nivel intestinal, sin riesgo de catabolismo muscular”, refiere Men’sHealth.

“Recuerda que el catabolismo muscular, en salud, es la pérdida de músculos por culpa de la degradación de las proteínas dentro de los músculos. Y tiene diferentes causas: desde el sobreentrenamiento a la falta de alimento, sobre todo a nivel proteico, o un descanso y horas de sueño escasas”.

Según el experto, con esta práctica se consigue un mayor reposo a nivel intestinal y con ello mejora la flora digestiva y la sensibilidad a los nutrientes. Además, acota que lo único que se puede ingerir es agua, café solo, infusiones como té o manzanilla, e incluso caldo de huesos rico en colágeno, pues son alimentos que no rompen el ayuno.

No obstante, es esencial realizarlo siempre bajo supervisión médica porque puede conllevar a un desequilibrio electrolítico, pérdida de masa muscular, mareaos, cálculos biliares y el riesgo de síndrome de realimentación, refieren expertos de la Clínica Alemana.

