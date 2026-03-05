Sudeban y la banca nacional sostienen mesa de trabajo: buscan fortalecer el sistema cambiario

Suscríbete a nuestros canales

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) celebró el primer encuentro oficial del año con representantes de la banca pública y privada, cuyo objetivo fue definir las metas operativas de 2026 y presentar formalmente a las nuevas autoridades que liderarán el ente regulador.

Durante la jornada, el viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores, Jimmy Berríos, presentó un informe sobre el desempeño del sector.

Balance alentador durante la reunión

Los datos revelaron que las captaciones del público crecieron un 24% en los últimos seis años. Por su parte, la cartera de crédito registró un alza del 32%, acumulando un incremento del 62% en el mismo periodo.

En cuanto a la rentabilidad, el sistema bancario alcanzó en 2025 un resultado neto de 1.746 millones de dólares, lo que representa un aumento anual del 216% y el mejor balance de los últimos siete años. La tasa de morosidad finalizó el ejercicio previo en 0,84%.

Berríos señaló: “esta primera reunión de trabajo con la banca nacional tiene como rumbo la mirada en prospectiva de la economía nacional y el aporte significativo de la banca en la consolidación de la misma. ¡Seguiremos apostando por Venezuela!”.

Fortalecimiento institucional y seguridad

La nueva superintendenta de la Sudeban, Anmy Pérez, enfatizó que el organismo brindará apoyo técnico para garantizar una gestión transparente.

“Este encuentro se basa en fortalecer la banca y que siga teniendo un papel fundamental en los cambios del país, a fin de seguir avanzando en lo económico. La Sudeban los apoya en su gestión para que el sistema bancario cada día sea más seguro y transparente”, afirmó Pérez.

Prioridades del sector privado

Pedro Pacheco, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), identificó la tecnología, el capital y el talento humano como los pilares actuales del sector. Asimismo, informó que la cartera de crédito equivale actualmente al 4% del Producto Interno Bruto (PIB).

"Este encuentro es una oportunidad importante, que tiene como prioridad, mantener una comunicación progresiva. El sector bancario consta de 3 pilares: Capitalización, Tecnología y Talento Humano, claves para seguir prestando servicios de calidad a los venezolanos(as)”, subrayó Pacheco.

La agenda de trabajo para este año incluirá temas prioritarios como la ciberseguridad, la educación financiera, el aumento del financiamiento productivo y el cumplimiento de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT).

