Venezuela y EEUU restablecen relaciones diplomáticas formalmente

Los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela han acordado formalmente el restablecimiento de sus lazos diplomáticos y consulares.

Esta normalización ocurre tras la ruptura ocurrida en 2019 y se consolida bajo el marco estratégico establecido tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

A través de un comunicado oficial, el Departamento de Estado de EEUU confirmó que esta decisión busca aceitar los mecanismos de trabajo con las autoridades del Gobierno venezolano, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

"Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela. Nuestra colaboración se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar hacia un gobierno elegido democráticamente", dicta el documento oficial.

La administración de Donald Trump ha diseñado una hoja de ruta crítica para el futuro de Venezuela, estructurada en tres etapas fundamentales:

Estabilización (Fase actual).

Recuperación económica.

Transición democrática.

Avances operativos

A finales de enero, Laura Dogu, encargada de negocios estadounidense, aterrizó en Caracas con la misión específica de reabrir la sede diplomática en suelo venezolano.

Por su parte, el Gobierno de Rodríguez nombró a Félix Plasencia como representante diplomático de Venezuela ante los Estados Unidos, marcando el fin de un periodo de siete años de desconexión total.

Cierre de un ciclo de ruptura

Los lazos entre ambos países permanecían fracturados desde principios de 2019, cuando Washington reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, lo que provocó que Nicolás Maduro rompiera relaciones de forma definitiva.

Este jueves 5 de marzo, tras el cambio de mando y la intervención de la administración Trump, ambos países inician un camino de reanudación gradual con el objetivo de normalizar plenamente la vida consular y comercial.